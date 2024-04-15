شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة هترطب على قلبك فى الحر مع ارتفاع ودرجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تحذيرات هيئة الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة، يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes بعض الأطعمة التي تساعد في شعورك بالإنتعاش، وتقلل من حدة حرارة الطقس، ومنها:

- البطيخ

يمكن أن يكون البطيخ أفضل صديق لك أثناء حرارة الصيف الحارقة لأنه مليء بالماء والألياف وهو خيار ممتاز لتناوله كوجبة خفيفة في منتصف الوجبة، سهل الهضم، حلو وعصير، يمكن أن يساعد البطيخ أيضًا في شفاء التعب والإرهاق في يوم حار ورطب، إلى جانب ذلك، فهو مخزن للفيتامينات والمعادن الأساسية التي يمكن أن تحافظ على مناعتك عالية. ناهيك عن أن الفاكهة جيدة جدًا لدعم صحة أمعائك.

- الخيار

إذا كنت تريد أن تكون "باردًا كالخيار" خلال فصل الصيف، فهذه الخضار ضرورية لك. من المعتاد أن يعاني العديد من الأشخاص من فقدان الشهية وانخفاض مستويات الطاقة خلال أشهر الصيف، إضافة الخيار إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهو أمر ممتاز للصحة العامة، يمكن إضافة الخضروات منخفضة السعرات الحرارية إلى السلطة والسندويشات واللفائف والعصائر.

يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تعزز أيضًا صحة الجلد وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- البرتقال

يحتوي علي نسبة عالية من الماء وفيتامين C، يمكن أن يكون البرتقال أحد أفضل الفواكه التي يمكن تناولها خلال فصل الصيف منعش بطعم حلو ومنعش، يمكن للبرتقال أيضًا أن يشبع شهيتك، تساعد الفاكهة الجسم على التعامل مع درجات الحرارة القصوى وتساعد في الحفاظ على توازن السوائل، مما يمنع الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس.

-الشمام

يعتبر الشمام ذو النكهة اللذيذة واللذيذة بشكل لا يصدق متعة في الصيف، ليس فقط مذاقهم رائعًا، بل لديهم أيضًا رائحة رائعة. منخفض السعرات الحرارية، الشمام مليء بالألياف الغذائية وفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب المركب والمعادن والكهارل والكاروتينات، من الحفاظ على رطوبة الجسم إلى تعزيز صحة القلب، يمكن أن يساعد الشمام في منع مجموعة من المشكلات الصحية.

- الخوخ

يعد الخوخ العصير واللذيذ من الفواكه الصيفية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم وتزويده بمضادات الأكسدة المفيدة، غنية بالفيتامينات A وC، وتعزز الفاكهة صحة البشرة، خفيف على المعدة، يمكن للخوخ أن يدعم الشخص في رحلة فقدان الوزن والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي في أفضل حالاته.

- الأناناس

بفضل فوائده الرائعة في ترطيب الجسم، والمساعدة في فقدان الدهون ودعم عملية الهضم، يعد الأناناس أحد أفضل الفواكه التي يمكنك تناولها في الصيف. وهو مضاد للالتهابات بطبيعته ويساعد على الوقاية من العديد من الأمراض، كما أنه يساعد على فقدان الوزن في الصيف إلى جانب تزويدك بالطاقة طوال اليوم. من وجوده في السلطة إلى إضافته في الرايتا، يمكن استهلاك الأناناس بعدة طرق.

- التوت

التوت لذيذ ومليء بمضادات الأكسدة، وهو مصدر رائع للفيتامينات والمعادن ويمكن أن يبقيك مشبعًا لفترة طويلة، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف وتساعد في التحكم في نسبة السكر .

