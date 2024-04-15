شكرا لقرائتكم خبر عن فوبيا الرد على التليفون.. اضطراب يصيبك عند الرد على المكالمات اعرف الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت المكالمات الهاتفية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع ذلك فإن احتمال إجراء أو تلقي مكالمة هاتفية يمكن أن يثير مشاعر القلق الشديد والرهبة عند البعض، وفوبيا الرد على المكالمات الهاتفية هو اضطراب نفسى يشبه اضطرابات القلق الأخرى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض فوبيا الرد على مكالمات الهاتف، بحسب موقع "تايمز ناو".

ما هى فوبيا الرد على المكالمات الهاتفية؟

فوبيا الرد على المكالمات الهاتفية، المعروفة أيضًا باسم رهاب الهاتف، هى رهاب يتميز بالخوف غير العقلاني أو النفور من إجراء أو تلقي مكالمات هاتفية. في حين أن العديد من الأشخاص قد يعانون من مستوى معين من الانزعاج أو العصبية عند استخدام الهاتف، فإن الأفراد الذين يعانون من قلق المكالمات الهاتفية يعانون من مستويات عالية من القلق التي تتعارض مع قدرتهم على المشاركة في المحادثات الهاتفية، على المستويين الشخصي والمهني.

علامات رهاب المكالمات الهاتفية سلوك التجنب:

من أبرز علامات القلق من المكالمات الهاتفية التجنب المستمر لإجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية، قد يبذل الأفراد قصارى جهدهم لتجنب المحادثات الهاتفية، مثل ترك المكالمات تذهب إلى البريد الصوتي، أو تجاهل المكالمات الواردة، أو تقديم الأعذار لإنهاء المكالمات بسرعة.

الأعراض الجسدية:

يمكن أن يظهر القلق من المكالمات الهاتفية في أعراض جسدية مختلفة، بما فى ذلك سرعة ضربات القلب والتعرق وضيق التنفس والغثيان والدوخة وتوتر العضلات، تحدث هذه الأعراض غالبًا تحسبًا أو أثناء المحادثات الهاتفية، ويمكن أن تكون مؤلمة للفرد.

الانشغال المفرط:

قد يُظهر الأشخاص الذين يعانون من قلق المكالمات الهاتفية انشغالًا مفرطًا أو قلقًا بشأن المكالمات الهاتفية القادمة، حتى لو كانت روتينية أو غير مهددة، وقد يفكرون فى سيناريوهات محتملة، أو يخافون من الحكم أو الانتقاد، أو يقلقون بشأن قول الشيء الخطأ أثناء المكالمة.

صعوبة بدء المكالمات:

قد يكون بدء المكالمات الهاتفية أمرًا صعبًا بشكل خاص بالنسبة للأفراد الذين يعانون من قلق المكالمات الهاتفية وقد يماطلون أو يترددون في إجراء المكالمات الضرورية، حتى بالنسبة للأمور المهمة مثل جدولة المواعيد أو الاتصال بالأصدقاء والعائلة.

العزلة الاجتماعية:

يمكن أن يؤدي القلق من المكالمات الهاتفية إلى العزلة الاجتماعية والانسحاب من التفاعلات الاجتماعية التي تنطوي على الاتصالات الهاتفية.

قد يتجنب الأفراد وضع الخطط أو المشاركة في الأنشطة التي تتطلب التنسيق عبر الهاتف، مما يؤدي إلى الشعور بالوحدة والعزلة.

التأثير السلبي على العلاقات:

يمكن أن يؤدي القلق من المكالمات الهاتفية إلى توتر العلاقات بين الأشخاص، حيث قد يشعر الأصدقاء أو أفراد الأسرة أو الزملاء بالإهمال أو الإحباط بسبب تجنب الفرد للاتصال الهاتفي قد ينشأ سوء الفهم والصراعات بسبب الصعوبات في الحفاظ على اتصال منتظم عبر الهاتف.

كيفية التعامل مع فوبيا المكالمات الهاتفية

في حين أن التغلب على قلق المكالمات الهاتفية قد يكون أمرًا صعبًا، إلا أن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن للأفراد استخدامها لإدارة أعراضهم:

التعرض التدريجي:

يمكن أن يساعد تعريض الشخص تدريجيًا للمكالمات الهاتفية في بيئة خاضعة للرقابة وداعمة في تقليل حساسية الاستجابة للخوف بمرور الوقت.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT):

يمكن أن تكون تقنيات العلاج السلوكي المعرفي، مثل العلاج بالتعرض، فعالة في تحدي الأفكار والسلوكيات السلبية المرتبطة بالقلق من المكالمات الهاتفية.

تقنيات الاسترخاء:

يمكن أن تساعد ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التنفس العميق أو التأمل الذهني أو استرخاء العضلات التدريجي، في تخفيف الأعراض الجسدية للقلق.

طلب الدعم:

يمكن لطلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو المتخصصين في الصحة العقلية أن يوفر التحقق والتشجيع والتوجيه في التعامل مع قلق المكالمات الهاتفية.