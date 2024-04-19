شكرا لقرائتكم خبر عن دايت mind .. يحميك من الشيخوخة ويحسن الوظيفة الإدراكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Annals of Neurology قدرة النظام الغذائى "mind" أو حمية الدماغ فى محاربة الشيخوخة، حيث يعمل على إبطاء عملية الشيخوخة بالإضافة إلى الحفاظ على الوظيفة الإدراكية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو دايت mind أو حمية الدماغ؟

نظام مايند الغذائي يجمع بين أفضل عناصر نظام داش الغذائى وحمية البحر الأبيض المتوسط بهدف تغذية الجسم والعقل على حدٍ سواء، حيث أن هذا النظام الغذائي، الذي تم تطويره مؤخرًا وتم اعتماده الآن على نطاق واسع من قبل أخصائيين التغذية، يركز على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المعروفة بتحسين الوظيفة الإدراكية.

كيف يعمل نظام مايند الغذائي كمضاد للشيخوخة؟

يكمن سر قوة نظام مايند الغذائي في مكافحة الشيخوخة في مكوناته المختارة بعناية، فهو غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والبوليفينول، وكلها تساعد على محاربة الشيخوخة، حيث تشن كل هذه المركبات القوية حربًا ضد الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وهما السببان الرئيسيان وراء التدهور المعرفي والشيخوخة.

يعد نظام مايند الغذائي تحفة فنية تغذي الجسم والعقل من خلال الجمع بين مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات والتى تعمل على تقوية الدماغ، بدءًا من التوت وحتى الخضروات الخضراء وخاصة السبانخ، بجانب زيت الزيتون المفيد لصحة القلب.

يعتمد دايت الدماغ أو mind أيضًا على تناول المكسرات الغنية بالعناصر الغذائية والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك منزوعة الجلد وكلها مفيدة لصحة الدماغ وتمنحك الحيوية والشباب وتؤجل علامات الشيخوخة.