شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتغلب على التهاب الجيوب الأنفية وصداعها مع الطقس الحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع درجة الحرارة في فصل الربيع، وعدم استقرار الحالة الجوية من الأشياء التى تؤثر بشدة على التهاب الجيوب الأنفية، فقد شهدنا منذ أيام رياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة، لتنتهى وتبدأ حالة من الارتفاع التدريجي في الحرارة، ليصبح الطقس متأرجحًا بين هذا وذاك.

ارتفاع درجة الحرارة تجعل الجيوب الأنفية في حالة التهاب لدى الكثيرين، خاصة من يعانون من الحساسية الموسمية، وهذا الأمر يجعلهم عرضة لكثير من الأعراض التي من بينها، التهابات بالأنف، وانسداد بالأنف، وسيلان بها، فضلاً عن كثرة الرشح والعطس، مع اضطرابات في حاسة الشم، وصداع وآلام بالرأس شديدة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع اميريكان صان، موضحا أنها أعراض شائعة تصيب الكثيرين.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور هشام إبراهيم، استشارى الأنف والأذن قصر العينى، أن هناك الكثير من النصائح الوقائية المفيدة لمرضى الحساسية بشكل عام، ومرضى حساسية التهاب جيوب الأنفية بشكل خاص، خاصة من يعانون من صداع حاد والتهاب شديد بالأنف مع الطقس الحار، ومن بينها:

- تجنب التعرض للشمس المباشرة الحارة خلال ساعات الظهيرة

- بخاخات الأنف التي تحتوى على مواد علاجية، وليست النوعية الخاصة بفتح الانسداد الانفى المعروف، أمر في غاية الأهمية، ولابد من الاهتمام باستخدامها وفقا لرؤية الطبيب المختص

- عدم استخدام القطرات والبخاخات الخاصة بفتح انسداد الانف الا بأمر الطبيب

- الاهتمام بتقليل حدة التعرض لتغييرات الجو، من الحار الى البارد

- الاهتمام بشرب الكثير من المياه العادية المعتدلة درجة الحرارة، مع الكثير من السوائل المفيدة الدافئة والصحية

- اذا كنت تعانى صداعا ناتج عن الجيوب الانفية لا تسرف في استخدام المسكنات للتغلب عليه، فعلاج الحساسية يحد من الشعور بالصداع.

ونصح الدكتور هشام كل من يعانى من تحسسا في أنفه أو جيوبه الأنفية، بالمتابعة لدي الطبيب المختص، الذى يصف له بخاخات وقائية ينتظم في استخدامها وتقيه تكرر التهابات الجيوب الأنفية.