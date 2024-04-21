شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ أورام: الصبغات الموجودة فى رقائق البطاطس والعصائر أحد مسببات السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ جراحة الأورام بكلية طب قصر العينى، إن هناك صبغات صناعية تضاف للأغذية والمشروبات تسبب السرطان مثل: رقائق البطاطس والعصائر الصناعية، وكل هذه الأشياء قد تزيد خطر الإصابة بمرض السرطان، مضيفًا أن هناك عوامل عديدة تؤدى للإصابة بمرض السرطان، منها عوامل وراثية أو عائلية وعوامل بيئية وتشمل هذه العوامل البيئية تلوث الهواء والغذاء والماء.

وأوضح، فى تصريح لـ ”الخليج 365” أن من أبرز الأشياء التي تؤدي لتلوث الهواء التدخين، وكذلك التدخين السلبي، حيث أثبتت الأبحاث أن كلاهما يرتبط بالأورام السرطانية.

وأشار إلى وجود علاقة بين التدخين وأورام الثدى عند السيدات وكذلك سرطان الجهاز البولى وسرطانات الأمعاء خاصة القولون والمستقيم وأيضاً سرطان الرئة.

وتابع قائلاً إن المواد الكيماوية ترتبط ارتباطا وثيقاً ببعض السرطانات ومنها: الصبغات الصناعية التي قد تلقى بها مصانع الملابس في الماء مثل: منتجات صبغة النيلة الزرقاء، وعمال مصانع المنسوجات يكون لديهم نسبة مرتفعة من سرطانات الجهاز البولى المثانة والحالب والكلى.

وقال الدكتور جمال مصطفى سعيد إن بعض المواد الكيماوية في المواد اللاصقة ودهانات الحائط لها نفس التأثير بدرجات متفاوتة، وبها مواد تسبب السرطان، مضيفاً أن هذه المواد تمتص عن طريق الجلد وتدخل الدورة الدموية وتؤثر على أجهزة الجسم الكبد والجهاز الليمفاوي.

وعن أبرز طرق الوقاية من مرض السرطان أوضح أستاذ جراحة الأورام ، أن السيدات وربات البيوت هي أكثر من يهتم بصحة أسرتها ويجب أن تهتم بتقليل الاكلات من الشارع والأطعمة السريعة المضاف لها ألوان.

ونصح أيضًا بضرورة الإقلاع عن التدخين، وعدم السكن بجوار مصانع تسبب تلوث للوقاية من سرطانات الرئة.

وأكد أيضًا أن الدولة المصرية تهتم بتنقية الماء بالطريقة الثلاثية وهى أفضل طريقة لتنقية الماء من الملوثات .