شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية لدعم جهازك المناعى.. نام كويس وامنع التدخين ومارس اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نظام المناعة القوى أمرًا مهمًا للغاية للحفاظ على الصحة العامة، فهو المسئول عن حمايتنا من البكتيريا الضارة والفيروسات ومسببات الأمراض الأخرى، ولكن عندما ينخرط الجهاز المناعى باستمرار فى التعامل مع المشكلات الصحية ومكافحة الالتهابات، فإنه يمكن أن يستخدم الكثير من الطاقة وقد تشعر بالتعب الشديد والإرهاق، حتى عندما تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة، وقد يكون ذلك سببًا فى إضعاف جهاز المناعة لدينا، وفقًا لتقرير موقع "Onlymyhealth".

علامات ضعف الجهاز المناعى:

ضعف الجهاز المناعى قد يتسبب فى الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا أو غيرها من أنواع العدوى بشكل متكرر، وقد تستغرق العدوى وقتًا طويلًا للشفاء، وتواجه أعراضًا حادة مقارنة بشخص أخر يتمتع بجهاز مناعة صحى، وقد يبطء أيضًا من عملية شفاء الإصابات والجروح.

ويمكن أن تكون الحساسية ومشاكل الجهاز الهضمى وارتفاع مستويات التوتر وآلام العضلات والمفاصل والصداع المستمر من أعراض ضعف الجهاز المناعى أيضًا.

نصائح لتعزيز المناعة:

- التركيز والاهتمام بإتباع نظام غذائى صحى ومتوازن، ويعد تناول الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات طريقة رائعة لتزويد جسمك بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، حيث تلعب الفيتامينات مثل C وD والزنك والمعادن مثل السيلينيوم والحديد دورًا مهمًا للغاية فى دعم الجهاز المناعى.

- القيام بالنشاط البدنى بإنتظام وسيلة جيدة أخرى لتحسين الدورة الدموية، وتعزيز إنتاج الخلايا المناعية، وفى نهاية المطاف تعزيز الأداء العام لجهاز المناعة.

- ممارسة تمارين اليقظة الذهنية مثل التأمل واليوجا وتمارين التنفس العميق يمكن أن تعزز الاسترخاء وتمنع الوتر والإجهاد، مما يُحسن نظام المناعة لديك.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم الهادئ لمدة 7-9 ساعات على الأقل، فهو ضرورى من أجل التعافى وإعادة شحن الدفاعات المناعية.

- الحد من التدخين، والحفاظ على عادات النظافة الجيدة مثل تكرار غسل اليدين، والبقاء رطبًا من خلال شرب الكثير من الماء.