شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تعزز الهضم وتمنع الإمساك وبها ألياف غير قابلة للذوبان.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الألياف الغذائيه أحد أهم مكونات الأطعمة التي تساعد على انتظام حركة الأمعاء وتعزيز صحة الجسم والمناعة بشكل عام

وفقا لتقرير مشرف في موقعochsner فإن الإلياف الغذائية خاصة تلك التي تتميز بأنها غير قابلة للذوبان أحد أهم أنواع الألياف التي تعمل على تعزيز حركية المعدة تحمي الجهاز الهضمي من كل المشكلات التي تنتج عن تعسر الهضم واضطراب الأمعاء واضطراب المعدة واضطراب الإخراج أيضا

تابع التقرير موضحا أن الألياف غير القابلة للذوبان تعد أهم أنواع الألياف لأنها تعمل على التحكم في حموضة المعدة ومستوياتها فهي تعمل على زيادة حركية الطعام والمعدة، وتعمل على انتظام حركة المعدة مما يعزز من العملية الإخراجية ويقاوم الإصابة بالإمساك وقساوة البراز بشكل ملحوظ

هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن أن تحتوي على الألياف غير القابلة للذوبان تلك الأنواع من الأطعمة، إذا ما حرصت عليها تمتعت بهضم جيد وحركية معدة مثالية كذلك لا تعاني من مشكلات مع وتقلصات وصعوبات في الهضم، أو تعثر هضمية فهذه الألياف تغنيك عن أية أدوية خاصة بالهضم أو الغازات أو التقلصات ومن أهمها:

البذور أحد أهم أنواع الأطعمة التي تساعد على سلامة الجسم والمعدة.

الفاكهة بكل أنواعها خاصة التفاح والموز تحتوي على هذه الألياف الغذائية التي تحافظ على حركية المعدة.

الخضراوات الغنية بالمياة خاصة الورقية أحد أهم أنواع الخضروات الصحية للمعدة.

الحبوب الكاملة بكل أنواعها من أهم أنواع الأطعمة التي تحتوي على الألياف وذلك لأنها تعمل على زيادة حركية المعدة، ومنع الإمساك ومن أهمها الأرز البني والحبوب الكاملة.



