شكرا لقرائتكم خبر عن أمراض يحميك منها العناق الأسرى.. أبرزها الاكتئاب وارتفاع الضغط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناق الأسرى أو ما بين الأصدقاء، هل يؤثر بالإيجاب على الصحة النفسية والجسدية، هذا ما أكده تقرير نشر فى موقع therapybrands المعنى بالصحة النفسية والعقلية.

العناق يقى من الأمراض النفسية

العناق الدافئ الأسرى، له فوائد نفسية منها:

احترام الذات

يجعلك تحترم ذاتك قبل أن تقدر من تحتضنه، يعزز قيمتك، كالمرآة الجميلة، يريك بسهولة أهميتك ومكانتك، من خلاله تشعر بذاتك تضخم مشاعرك تجاه ذاتك وتجعلك تحب نفسك أكثر

يعزز المزاج الجيد والسعادة

فإن العناق له فوائد عديدة للصحة النفسية والعقلية، والتى من بينها أنه يعزز من تقدير الإنسان لذاته، فالعناق، خاصة عناق العائلات أو الأصدقاء يعزز من درجة سعادتنا والمزاج الجيد

يقلل من الآثار النفسية والاضطرابات غير الجيدة لضغوط الحياة، فهو شفاء ودواء لأوجاع أرواحنا، بل توالت هذا الفعل الجسدي البسيط، والساحر، لتخرج لنا بنتائج مبهرة مؤكدة أن العناق لا يمنحنا شعورا جيدا ودافئا فقط، بل إنه يعزز من سلامة عقولنا، ورجاحة فكرنا، وقدرتنا على الشعور الأكثر بالسعادة.

يقى من الإصابة بنوبات الاكتئاب والعزلة

العناق الهادئ الدافى يعزز من الصحة لنفسية، يقى الاضطرابات النفسية، فهو يقى الإصابة بالتوتر ونوباته، وكذلك القلق الحاد والغضب العارم، فهو يحد بشكل كبير من فرص الإصابة بهذه الاضطرابات ونوباتها.

فوائد صحية حقيقية للعناق

أما الفوائد الصحية الجسدية الظاهرة والحقيقة للحضن، فتلك التى يوضحها تقرير نشر فى موقع saatva الذى أكد أنه يساعد على تخفيف الشعور بالألم الجسدى لدى الكثيرين، فهو يساعد على تقليل رسائل الألم التى تصل إلى الدماغ تدريجيا، نتيجة الدعم وموازنة الطاقة تدريجيا مما يعطى هذا الشعور بالراحة، كذلك يخفف من نسب ضغط الدم بشكل عام، لأنه يزيد من هرمون الاوكسيتوسين، وكذا يقلل من اضطرابات النوم والارق وغيرها من مشكلات النوم العميق، بالإضافة لما سبق فإن الحضن يساعد على تعزيز دفاعات الجسم ضد الاصابة بالمرض، لأنه يعزز من المناعة ومستوياتها، كما أنه يحد من الإصابة بمشكلات القلب المختلفة.