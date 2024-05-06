شكرا لقرائتكم خبر عن هل تضيف الثلج الخام إلى العصائر والمشروبات؟.. اعرف أضراره على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الطقس الحار، يعشق معظمنا إضافة الثلج إلى العصائر والمشروبات، ولكن بعض المحلات قد تستخدم ما يسمى بالثلج الخام أو الصلب الذى بمجرد استهلاكه يمكن أن يؤدى إلى العديد من المشكلات الصحية، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

أنواع الثلج

بشكل عام، هناك نوعان من الثلج، الثلج الصلب والخام، وبينما يحتوى الثلج الصلب الذى نستخدمه عادةً فى المنزل على الماء فقط وهو شفاف تماما لأنه مصنوع من الماء النظيف، إلا أن الثلج الخام الذى لا يخضع للمعالجة يشكل مخاطر صحية محتملة إذا لم يتم التعامل معه أو تحضيره بشكل صحيح، لأنه قد يحتوى على ملوثات وشوائب.

الآثار الجانبية للثلج الخام

أحد المخاوف الرئيسية المتعلقة بالثلج الخام هو وجود البكتيريا الضارة ومسببات الأمراض، ويمكن للمياه غير المعالجة المستخدمة فى صنع الثلج الخام أن تحمل مجموعة متنوعة من الكائنات الحية الدقيقة، بما فى ذلك البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والفيروسات مثل النوروفيروس، والتى يمكن أن تسبب أمراض الجهاز الهضمى عند تناولها، بالإضافة إلى ذلك، قد يحتوى الثلج الخام على آثار من الأوساخ والحطام والملوثات الأخرى من مصدر المياه، مما يزيد من خطر التلوث.

ويمكن أن يؤدى استهلاك المشروبات أو المواد الغذائية التى تتلامس مع الثلج الخام إلى أمراض تنتقل عن طريق الأغذية، تتراوح من الانزعاج المعوى الخفيف إلى أعراض أكثر خطورة مثل القيء والإسهال والجفاف، كما أن الأفراد الذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة، والأطفال الصغار، وكبار السن معرضون بشكل أكبر لهذه المخاطر.

لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالثلج الخام، من الضرورى اتخاذ تدابير وقائية:

- تجنب استخدام الثلج الخام المصنوع من مصادر المياه غير المعالجة، مثل مياه الآبار أو مياه الصنبور غير المعالجة.

- اختر الثلج المنتج تجاريًا أو الثلج المصنوع من المياه المفلترة والمنقية، علاوة على ذلك، تأكد من تنظيف وتعقيم معدات صنع الثلج بانتظام لمنع تراكم البكتيريا والملوثات الأخرى.

- التخزين السليم للثلج فى حاويات نظيفة ومغلقة يمكن أن يساعد أيضًا فى الحفاظ على جودته وسلامته.

- عند تناول المشروبات أو المواد الغذائية التى تحتوى على الثلج، كن يقظًا بشأن مصدر وجودة الثلج المستخدم، إذا لم تكن متأكدًا من سلامة الثلج الخام، فمن الأفضل توخى الحذر وتجنب استهلاكه تمامًا.