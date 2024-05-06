شكرا لقرائتكم خبر عن التسمم الممبارى .. تناول الفسيخ الفاسد يهدد حياتك وإليك الطريقة الآمنة لأكله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كريم جمال، أخصائى التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن التسمم الممبارى هو نوع من التسمم يحدث عند تناول الفسيخ الفاسد، مضيفًا أنه يجب اكتشاف أعراض التسمم الممبارى والذهاب لأقرب مستشفى أو مركز سموم.

وأوضح، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أعراض التسمم الممبارى تشمل زغللة في العين، صعوبة في البلع، جفاف الحلق، إرهاق في العضلات وصعوبة التنفس.

وأشار أخصائى التغذية العلاجية إلى أنه عند ملاحظة أعراض التسمم الممبارى عليك أو على أحد أفراد أسرتك خلال 12-36 ساعة من تناول الفسيخ يجب أن تتوجه به إلى أقرب مركز سموم أو مستشفى.

وأوضح الدكتور كريم جمال أنه للوقاية من التسمم الممبارى يجب أن تعرض الفسيخ للحرارة حتى تتكسر السموم الموجودة فيها، مضيفًا أنه يمكنك إدخال الفسيخ إلى الفرن أو تقوم بقليهم في الزيت أو تدخلهم الميكروويف قبل تناولهم، وبالتالي تكون وجبة الفسيخ آمنة لك ولعائلتك.

وأضاف أنه يمكنك تناول الرنجة فقط بدلاً من تناول الفسيخ وتعريض صحتك للخطر، مع اختيار نوع رنجة ذو جودة مرتفعة وشرائها من محال معروفة.

وحذر من الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة لأنها تزيد نسبة الأملاح في الجسم، خاصة لمرضى الضغط والأمراض المزمنة.

جدير بالذكر أنه وفقاً لوزارة الصحة في حالة ظهور أعراض التسمم الممباري يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومى لتلقي مصل (البتيوليزم) بالمجان.