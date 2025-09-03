8 معلومات تجعل البيض من أهم الأغذية على مائدتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - يعد أحد الخيارات الغذائية الصحية للنساء الحوامل هو البيض المسلوق، وذلك لأنه مصدر جيد للبروتين إضافة إلى أنه عملي وسهل التحضير، إضافة إلى أنه غني بالعديد من المعادن مثل الكالسيوم والحديد والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين "أ" وغيرها من الفيتامينات والمعادن المهمة، لذلك من الجيد تناول البيض خلال فترة الحمل.

على الجانب الآخر وفقاً لموقع "هيلث لاين" يعد السلق أفضل طريقة طهي مناسبة مقارنة بالبيض المقلي؛ لارتفاع سعراته الحرارية، حيث تصل إلى حوالي 90.2 سعرة حرارية، أما نسبة الدهون فهي تصل إلى حوالي 6.81 جرام، لذا يعد تناول البيض المسلوق، مساعداً في التحكم في زيادة الوزن أثناء الحمل، فيما يلي بعض فوائد البيض المسلوق للأم والجنين.

تقوية جسم الأم والجنين

البيض لدعم نمو عضلاته وعظامه - الصورة من موقع AdobeStock

البيض هو مصدر للبروتين، حيث تحتوي بيضة واحدة مسلوقة كبيرة على حوالي 6.3 جرام من البروتين عالي الجودة، ويعتبر البروتين هو اللبنة الأساسية لبناء جسم الجنين لأنه يدعم نمو عضلاته وعظامه وأعضائه وفي الوقت نفسه، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين تقوي جسم المرأة الحامل؛ مما سيساعد أيضاً على نمو وإصلاح الرحم والمشيمة والأوعية الدموية.

كما يحتوي البيض على حمض الفوليك الضروري للجنين قبل الحمل، وفي الثلث الأول من الحمل من أجل إنتاج خلايا الدم الحمراء وحماية الجنين من خطر الإصابة بتشوهات الأنبوب العصبي.

نمو دماغ الجنين

يلعب محتوى الكولين في البيض المسلوق دوراً مهماً في نمو دماغ الجنين لأنه يعزز تكوين مراكز الذاكرة ووظيفة المخ بشكل عام لدى الجنين في الرحم.

أظهرت دراسات أن تناول كمية كافية من الكولين أثناء الحمل يمكن أن يقلل من خطر تشوهات الدماغ والحبل الشوكي عند الأطفال.

صحة عين الجنين

تنصح النساء الحوامل أيضاً بتناول صفار البيض المسلوق؛ لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تسمى اللوتين وزياكسانثين، ويلعب هذا المركب دوراً في دعم تطور حاسة البصر لدى الجنين، كما يمكن أن يقلل أيضاً من خطر إصابة الأم والجنين بأمراض العين في المستقبل.

بناء عظام وأسنان الجنين

محتوى الكالسيوم وفيتامين د في البيض المسلوق لا يحافظ على صحة المرأة الحامل فحسب، بل يساعد أيضاً في دعم نمو عظام وأسنان الجنين، كما يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم في الجسم.

تحسين المزاج

يلعب محتوى فيتامين ب 12 والبروتين الموجود في البيض المسلوق دوراً مهماً في عملية إنتاج السيروتونين، والذي يعرف أيضاً باسم هرمون السعادة.

مع وجود مستويات كافية من السيروتونين في الجسم، يمكنك أن تشعري بتحسن في مزاجك وتقليل أعراض التوتر والاكتئاب أثناء الحمل.

غثيان الصباح

أعراض الغثيان والقيء تشكل تحدياً للحامل -الصورة من موقع AdobeStock

تشكل أعراض الغثيان والقيء تحدياً للأمهات خلال فترة الحمل، ولكن وجدت الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين من البيض ومنتجات الألبان أثناء الحمل يمكن أن يقلل من خطر غثيان الصباح بنسبة 58 بالمائة.

يحتوي البيض المسلوق على نسبة كبيرة من البروتين وهو خيار صحي لوجبة الإفطار للنساء الحوامل، ويساعد في تقليل غثيان الصباح وتلبية الاحتياجات الغذائية اليومية للمرأة الحامل وجنينها.

محاربة التعب

نقص الحديد يعد أحد المشاكل الشائعة خلال فترة الحمل، ويمكن أن يسبب فقر الدم الذي يتميز بالشعور بالتعب والإرهاق الشديدين أثناء الحمل.

ولكن يعد البيض مصدراً جيداً للحديد؛ حيث تحتوي بيضة واحدة مسلوقة كبيرة الحجم على نسبة حديد تبلغ 0.59 ملغ؛ مما يساعد في محاربة أعراض التعب والحفاظ على نشاطك خلال فترة الحمل طوال اليوم.

على الجانب الآخر تناول البيض المسلوق أثناء الحمل له فائدة في زيادة نسبة الهيموجلوبين لدى النساء الحوامل بسبب محتواه من الحديد؛ حيث وجدت الدراسة أن تناول بيض الدجاج المسلوق لمدة 14 يوماً يمكن أن يزيد مستويات الهيموجلوبين في الدم بمعدل 2.75 جرام لكل ديسيلتر خلال ثلاثة الأشهر الثانية من الحمل.

وظيفة الغدة الدرقية

يُعد البيض أحد المصادر الطبيعية للأيودين في النظام الغذائي، فهو من المعادن التي تحافظ على طبيعة عمل الغدة الدرقية، وقد يتسبب نقص الأيودين للحامل في تزايد فرص الإصابة بالإجهاض، أو موت الجنين، أو الإصابة بقصور الغدة الدرقية للجنين، كما يساعد تناول البيض أيضاً في توازن نسبة الكوليسترول في الدم، ولكن يجب الابتعاد عن صفار البيض إذا كانت الحامل تعاني خلال فترة الحمل من اضطرابات في مستوى الكوليسترول.

تناول البيض المسلوق أثناء الحمل

على الرغم من أن البيض المسلوق مفيد للنساء الحوامل، إلا أنه بالطبع لا يجب عليك الإفراط في تناول البيض المسلوق، ويُسمح للنساء الحوامل بتناول ما يصل إلى بيضتين مسلوقتين يومياً، وهذا يكفي لـ13-20% من متطلبات البروتين اليومية أثناء الحمل.

أخيراً يجب على النساء الحوامل الانتباه عند تناول مصدر البروتين التأكد من طهي البيض لأن عدم طهي البيض يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بعدوى بكتيريا السالمونيلا التي تشكل خطورة على الأم والجنين؛ لذلك يجب سلق البيض في الماء المغلي لمدة 10-12 دقائق، والتأكد من أن صفار البيض صلب قبل تناوله لتجنب بعض المضاعفات الوخيمة مثل ارتفاع درجة الحرارة أو القيء أو الإسهال أو الجفاف أو آلام البطن أو حتى الولادة المبكرة.

عليك أيضاً موازنة احتياجاتك الغذائية خلال فترة الحمل عن طريق تناول الأطعمة الصحية الأخرى، مثل الخضروات والفواكه والكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون أيضاً.

