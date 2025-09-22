مولودك الجديد وطرق علاجه بين الخرافات والحقيقة!

- 1/6
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 سبتمبر 2025 06:58 صباحاً - ما زالت الخرافات الشائعة حول حديثي الولادة تتوالى منذ عشرات السنين وحتى يومنا هذا، وتشمل اعتقادات خاطئة يقوم بها الأهل بعد قدوم مولود جديد، وبخاصة الجدات، من باب المعرفة وطول العمرة وخبرة السنين، وفي الحقيقية تمثل خطأً كبيراً في حق المولود وصحته، وأحياناً تؤدي إلى وفاته.
اللقاء والدكتور عبد العزيز الرشيدي أستاذ طب النساء والولادة، الذي يقوم بالمزيد من الشرح والتفصيل لجروح وعادات المولود بين الخرافة والحقيقة، فيقول: يرون -مثلاً- أن جرح الحلمة والتهاب ثدي الأم يمكن أن يُشفى بنقطة من لبن الثدي، وكذلك عين المولود الحمراء، أو حالة وجود عماص بالعين!
وخرافة أخرى تتكرر؛ أن رئة الرضيع تزداد قوة بترك المولود يبكي من دون استجابة، والحقيقة أن نتيجة ذلك: الرضيع لن يعتمد عليك مستقبلاً؛ لأنك خذلته في أيامه وشهوره وسنواته الأولى! وعلمياً ترك الرضيع يبكي؛ يقلل من ذكائه في طفولته المبكرة، ويزيد من تمرده ونقمته في مراهقته، ويفقده القدرة على التحكم بانفعالاته في شبابه! التقرير يضم عدداً من الخرافات بجانب محاولة وضع الحقيقة أمامها.
أن بصر المولود الجديد هو فعلياً قطعة ضبابية، لكن هذا لا يعني أنه غير قادر تماماً على رؤية ما يدور حوله؛ فهو يستطيع رؤية الأشياء من حوله منذ لحظة الولادة، ولكن بصورة ضبابية، وتبدأ عيناه في التركيز على الألوان والحركات تدريجياً في الأسابيع الأولى.
يُولد الأطفال بساقين مقوستين بشكل طبيعي، نتيجة وضعيتهم في الرحم، وتستقيم هذه الساقان مع بدء الطفل في الوقوف والمشي.
العوامل الجينية هي التي تحدد طول الطفل، وبالتالي فإن حجم المولود عند الولادة ليس مؤشراً دقيقاً على طوله النهائي في المستقبل.
تجب استشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلة صحية لدى المولود.
هذه الرضعة ليس لها أي أهمية للطفل؛ لأن لبن السرسوب أكثر فائدة للطفل، ولأن معدة المولود صغيرة جداً إذا قمنا بإرضاعه لهذه الأعشاب؛ فسوف تمتلئ معدة الطفل وتصبح الرضاعة في هذا الوقت ليس لها قيمة.
حيث توصي الجدات بالنوم والراحة للأم، وفي المقابل يتعهدن برعاية المولود؛ بأن يضعن في فمه قطعة من الحلقوم، ليقوم بمصها فيخلد إلى النوم.
الحقيقة:
أن السكر ضار بالمولود، ويتسبب في رفض المولود للرضاعة من أمه بعد ذلك، بجانب إصابته بالمغص والغازات ونقص الوزن.
الطفل فور ولادته ينام حوالي 20 ساعة في اليوم؛ فلا بُدَّ أن يرضع كل ساعتين، لأن عدم إرضاعه يتسبب في مشكلات كثيرة منها زيادة الصفراء.
هذا غير حقيقي، المولود الصغير لن يكون قادراً على تحقيق ذلك لعدة أيام متتالية، أو ربما لمدة أسبوع كامل، وهذا لا يشير دائماً إلى أن الطفل مريض يعاني من الإمساك، وعادة ما يكون الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أقل عرضة للإصابة بالإمساك.
للتأكد لا بُدَّ في ذلك من: وصول الحمى، صعوبة التنفس، وتظليل مسامه وجلده الذي يتحول إلى اللون الأحمر أو الأزرق، وتتحرك قدماه وذراعاه باستمرار.
لهذا السبب يقترح المتخصصون البحث عن إعادة تقييم سبب للألم، بما في ذلك: وجود خدش صغير في عينه.
افحصي حفاض الطفل، حاولي إطعام مولودك؛ فقد يكون جائعاً.
إذا لم تنجح إحدى الإستراتيجيات المذكورة أعلاه؛ فحاولي تعتيم إضاءة الغرفة ليستعد طفلك للنوم، وعليك أن تدركي أن بكاء المولود يمكن أن يكون بسبب إحساسه بتوتر والدته، لكن الطفل لن يكون بالتأكيد على دراية بالأمور التي تحتاجها الأم إليه؛ لذا حاولي باستمرار اكتشاف ما يحبه وما الذي قد يجذب انتباهه.
الأولى: خرافة أن المولود لا يستطيع رؤية أي شيء!
- يأتي هذا الوهم من خرافات حول المولود الصغير، غالباً من الطريقة التي تتحرك بها عيونه بشكل عشوائي في بعض الأحيان، ما يجعل والده وأمه يفترضان أن شيئاً ما غير دقيق مع المولود الصغير، وأن المواليد لا يرون شيئاً في الأشهر الأولى.
أن بصر المولود الجديد هو فعلياً قطعة ضبابية، لكن هذا لا يعني أنه غير قادر تماماً على رؤية ما يدور حوله؛ فهو يستطيع رؤية الأشياء من حوله منذ لحظة الولادة، ولكن بصورة ضبابية، وتبدأ عيناه في التركيز على الألوان والحركات تدريجياً في الأسابيع الأولى.
الثانية: خرافة أن جري الطفل وقفزه يسبب تقوس الساقين!
- تظن بعض الأمهات أن تقوس الساقين عند الأطفال يحدث نتيجة ركضهم وقفزهم.
يُولد الأطفال بساقين مقوستين بشكل طبيعي، نتيجة وضعيتهم في الرحم، وتستقيم هذه الساقان مع بدء الطفل في الوقوف والمشي.
- طول الطفل عند الولادة يدل على طوله المستقبلي! يعتقد البعض أن طول الطفل عند الولادة يحدد طوله وهو بالغ.
العوامل الجينية هي التي تحدد طول الطفل، وبالتالي فإن حجم المولود عند الولادة ليس مؤشراً دقيقاً على طوله النهائي في المستقبل.
الثالثة: خرافات شائعة حول الرعاية الصحية
- استخدام دم الحيض لعلاج طفح جلدي أو بثرة لدى المولود، وهذه خرافة شعبية لا علاقة لها بالواقع.
تجب استشارة الطبيب في حال وجود أي مشكلة صحية لدى المولود.
- رضعة الأعشاب بعد الولادة.
هذه الرضعة ليس لها أي أهمية للطفل؛ لأن لبن السرسوب أكثر فائدة للطفل، ولأن معدة المولود صغيرة جداً إذا قمنا بإرضاعه لهذه الأعشاب؛ فسوف تمتلئ معدة الطفل وتصبح الرضاعة في هذا الوقت ليس لها قيمة.
الرابعة: خرافة وضع الكحل المخلوط بالبصل!
- هذه العادة من الأشياء الخاطئة التي تضر الطفل بشكل كبير، وتتسبب في التهابات شديدة لعين الطفل، ولكن قطرات العين التي تستمر مع الطفل لمدة أسبوع حسب إرشادات طبيب الأطفال، كافية جداً وتقوم بتنظف وحماية عين الطفل وتزيل التهابات العين.
- تقديم الحلقوم للمولود.
حيث توصي الجدات بالنوم والراحة للأم، وفي المقابل يتعهدن برعاية المولود؛ بأن يضعن في فمه قطعة من الحلقوم، ليقوم بمصها فيخلد إلى النوم.
الحقيقة:
أن السكر ضار بالمولود، ويتسبب في رفض المولود للرضاعة من أمه بعد ذلك، بجانب إصابته بالمغص والغازات ونقص الوزن.
- إدخال السرة داخل الحفاضة:
- ارتداء الملابس الخفيفة أو الثقيلة للطفل.
- إهمال تحليل الغدة الدرقية.
- إهمال تحليل التمثيل الغذائي.
الخامسة: خرافة ترك الطفل نائماً من دون رضاعة ليستصح!
الطفل فور ولادته ينام حوالي 20 ساعة في اليوم؛ فلا بُدَّ أن يرضع كل ساعتين، لأن عدم إرضاعه يتسبب في مشكلات كثيرة منها زيادة الصفراء.
- وضع لمبة البيت لعلاج الصفراء!
- وضع الطفل في غربال احتفالاً بـ"السبوع"، وهذا من أهم أسباب نزيف المخ عند الأطفال.
- زرقان الأطراف بسبب مشكلة في قلبه!
- الأم تقع في حب وليدها في حين تراه للمرة الأولى!
السادسة: خرافة أن الأطفال ليس لديهم ركب!
- الخرافة تقول إن الطفل الصغير يُولد بالركبتين، لكنهما غير صلبتين كما هو الحال في البالغين، والبديل هو الغضروف الأملس.
- المولود بحاجة إلى الاستحمام كل يوم!
- حمل الطفل وهو يبكي.. يفسده!
- ضرورة مسح الحبل السري كل يوم بالكحول الطبي!
السابعة: خرافة أن المولود العادي يفرز نفايات ثابتة كل يوم!
هذا غير حقيقي، المولود الصغير لن يكون قادراً على تحقيق ذلك لعدة أيام متتالية، أو ربما لمدة أسبوع كامل، وهذا لا يشير دائماً إلى أن الطفل مريض يعاني من الإمساك، وعادة ما يكون الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أقل عرضة للإصابة بالإمساك.
- الأطفال يبكون من دون هدف محدد!
- طفل يبكي بشكل مفرط ما يدل على معاناته من مرض!
للتأكد لا بُدَّ في ذلك من: وصول الحمى، صعوبة التنفس، وتظليل مسامه وجلده الذي يتحول إلى اللون الأحمر أو الأزرق، وتتحرك قدماه وذراعاه باستمرار.
لهذا السبب يقترح المتخصصون البحث عن إعادة تقييم سبب للألم، بما في ذلك: وجود خدش صغير في عينه.
افحصي حفاض الطفل، حاولي إطعام مولودك؛ فقد يكون جائعاً.
إذا لم تنجح إحدى الإستراتيجيات المذكورة أعلاه؛ فحاولي تعتيم إضاءة الغرفة ليستعد طفلك للنوم، وعليك أن تدركي أن بكاء المولود يمكن أن يكون بسبب إحساسه بتوتر والدته، لكن الطفل لن يكون بالتأكيد على دراية بالأمور التي تحتاجها الأم إليه؛ لذا حاولي باستمرار اكتشاف ما يحبه وما الذي قد يجذب انتباهه.