التغيرات الهرمونية أثناء الحمل وتأثيرها في الجسم -2

كيف تحدث التغيرات الهرمونية خلال مرحلة الحمل في جسم الحامل؟

حامل حزينة

لاحظي أن أول ما يحدث من التغيرات الهرمونية في جسم الحامل مع بدء الحمل يكون عند إفراز هرمون الحمل، ويُطلق على هرمون الحمل مسمى علمي هو هرمون الغدد التناسلية المشيمائية، وحيث يبدأ إفرازه من خلال المشيمة النامية بعد زرع البويضة، وهذا الهرمون يعزز من وظيفة ما يُعرف بالجسم الأصفر، الذي يقوم بإفراز هرمون البروجيسترون، ولذلك يجب أن تجري الحامل فحصاً لنسبته في الدم بعد إجراء فحص الحمل المنزلي لأن ارتفاعه له عدة دلالات مثل وجود أكثر من جنين، وقد يعني وجود مشكلة ما مثل الحمل خارج الرحم أو وجود كيس الحمل الفارغ.

اعلمي أن إفراز الهرمون المعروف علمياً بهرمون البروجسترون يبدأ من عضو المبيض، ويستمر إفرازه منذ الأسبوع الثامن من الحمل وحتى نهاية الأسبوع الثاني عشر، ويقوم هرمون البروجسترون بتحفيز وتعزيز نمو الأوعية الدموية التي ستكسو بطانة الرحم؛ ما يعزز من تكون بيئة مناسبة لانغراس البويضة في التجويف الرحمي عند المرأة، كما أنه يكون مسؤولاً عن تحفيز البطانة الرحمية لإفراز عناصر مغذية للجنين المتكون في الأسابيع الأولى إضافة إلى دوره في منع حدوث تقلصات عضلات الرحم الملساء التي قد تسبب الإجهاض.

اعلمي أنه يبدأ بعد ثبوت حالة الحمل عمل هرمون الإستروجين، وتكون وظيفته تنظيم مستويات هرمون البروجسترون في جسم الأم الحامل، حيث يقوم بدوره بزيادة تدفق الدم من أجل تغذية جنينك، ولكن تلك الزيادة تؤدي إلى حدوث أعراض صحية بسيطة عند الحامل مثل احتقان الأنف ونوبات ألم الرأس والصداع، كما ترتفع نسبة هرمون الريلاكسين عن المعتاد خلال أشهر حملك الأولى؛ ما يمنع عضلات رحم الأم من الانقباض أي لفظ ورفض الجنين وإجهاضه، وحيث يعمل هذا الهرمون على توسيع أوعية الحامل الدموية، ويزيد من تدفق الدم إلى أعضاء مهمة مثل الكليتين والمشيمة، وبالتالي يحافظ على فرص استمرار الحمل.

لاحظي أنه خلال أشهر حملك الثلاثة الأولى سوف يبدأ أيضاً إفراز هرمون يُعرف بهرمون البرولاكتين، وهو الهرمون المسؤول عن إفراز حليب الأم لإرضاع مولودك، ولكنه خلال مرحلة الحمل لا ينزل بغزارة، بل يعمل على توسع وزيادة حجم ثدييك ومحيط صدرك والشعور بالاحتقان في المنطقة وزيادة الثقل، كما أنه يساعد على نمو الجنين ويعزز من مناعة الحامل.

علامات التغير الهرموني على جسم ونفسية المرأة الحامل

1- الغثيان الحملي نتيجة للتغيرات الهرمونية خلال الحمل

غثيان الحمل

سيطري على أعراض الغثيان الحملي باتباع نصائح بسيطة؛ حيث يُعَدُّ الغثيان من أهم علامات التغير الهرموني، وهناك بعض الطرق خصوصاً في أشهر الحمل الأولى التي يمكنك اتباعها لتقليل بعض الأعراض المزعجة؛ فيمكن تناول بعض قطع البسكويت المالح قبل النهوض من السرير.

قللي من تناول الأطعمة المتبلة والمبهرة التي تشتهيها كل امرأة حامل، وكذلك قللي من المقليات؛ لأنها تزيد من شعورك بالغثيان، ويُفضَّل أن تتناولي الطعام بارداً أو مثلجاً؛ لأن الطعام حين يكون ساخناً يؤدي إلى زيادة إفراز حمض معدتك، ما يزيد من شعور الغثيان، ويمكنك تناول اللحوم والأسماك أيضاً بهذه الطريقة.

2- التقلبات المزاجية خلال الحمل بسبب التغيرات الهرمونية

3- صداع الحمل نتيجة للتغير الهرموني

تعب الحمل

حاولي تجنب التعب سواء كان نفسياً أو جسمانياً ومحاولة الحصول على فترات من الاسترخاء؛ وذلك لأن حدوث نوبات من الصداع بسبب التغيرات الهرمونية في جسمك يُعَدُّ حالة مؤقتة، ولكن أعراضه تزيد مع المجهود خاصة لو كانت الحامل امرأة عاملة أو لديها أطفال، كما أنه في ثلث الحمل الأول من الطبيعي أن ترتفع كثافة الدورة الدموية في جسمك؛ ما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الدماغ مسبباً حدوث هذه نوبات من الصداع والدوخة.

أكثري من شرب الماء النقي الفاتر والعصائر الطبيعية؛ لأن حدوث الجفاف عند الحامل يزيد من نوبات الصداع وشعورها بالدوخة، وحافظي على روتين نوم متقطع في القيلولة ومحاولة التنفس بعمق على فترات والخروج في الهواء الطلق، والبعد عن التلوثات البيئية المحيطة مثل الدخان.

4- تغيرات في الشهية نتيجة للتغيرات الهرمونية

توقعي أن حدوث انخفاض نسبة الحديد والزنك في دمك قد يؤدي إلى إصابتك بحالة تُعرف بانحراف الشهية، حيث تميل الحامل فيها إلى تناول أصناف غير صحية وغير مألوفة مثل الطباشير والصابون، وكذلك معجون الأسنان والتراب! كما أن نقص عنصر الزنك في جسمك يُعَدُّ من أسباب فقدان الشهية عند الحامل، بالإضافة إلى أن نقصه يؤدي إلى ضعف مناعتها وزيادة نسبة الغثيان الحملي واحتمال حدوث تشوهات لدى الجنين في الأنبوب العصبي.

احرصي على الحصول على حصة يومية من البروتين الصحي؛ لأنه يساعدك في أن تسيطري على شهيتك مع عدم الإكثار من التهام الحلويات الشرقية خصوصاً والنشويات، حيث تؤدي إلى زيادة شعور الحامل بالجوع الدائم وزيادة وزن الحامل وترفع نسبة حدوث الإصابة بفقر الدم والأنيميا عند الحامل، وطبقي خطة تناول طبق يومياً ومنوعاً من السلطة الخضراء المشكلة إضافة إلى تناول الفواكه الموسمية المتوافرة؛ نظراً لأنها غنية بالفيتامينات المهمة والمعادن، حيث توصف لكي تعزز من فرص السيطرة على شهية الحامل وشعورها بالشبع.

4- تغيرات في البشرة والشعر

لاحظي أن أشهر الحمل تؤدي إلى حدوث تغير في شكل شعرك وبشرتك، ولكن للأفضل، وهذه مفاجأة! وبالنسبة للبشرة فليس صحيحاً ما يُشاع أن نوع الجنين يؤدي إلى تغير لون بشرة الحامل أو يؤثر في نضارتها؛ لأن الهرمونات التي يتم إفرازها عموماً هي هرمونات أنثوية جيدة تزيد من جمال المرأة، وتساعد على توهج جمالها أما بالنسبة لشعرك؛ فخلال الحمل سوف يبدو أكثر كثافة بشكل لافت، وبعد مرور حوالي 15 أسبوعاً من أسابيع الحمل تصبح الشعرة نفسها أكثر سمكاً؛ لأن زيادة ما يُعرف بهرمون الإستروجين خلال فترة الحمل يؤدي إلى استمرار نمو شعرك.

توقعي أن يبدأ ظهور الشعر في أنحاء من جسمك في مناطق غير مألوفة، وعليك عدم الانزعاج من ذلك لأن هذه تُعَدُّ حالة مؤقتة سوف تنتهي بعد مرحلة الولادة؛ فيجب ألا تبحثي عن علاج لها قد يضر حملك في حال ظهور الشعر الداكن اللون والسميك مثلاً في مناطق من الوجه مثل أعلى الشفة العليا وخط البطن وحول حلمتي الثديين وفوق الذراعين.

تعرف كل امرأة تمر بمرحلة الحمل، خصوصاً لو كانت للمرة الأولى، أنها مرحلة مهمة وحساسة، ولذلك فمن الطبيعي أن تحدث لديها تغيرات في جسمها نتيجة لحدوث تغيرات في نسبة الهرمونات في جسمها، والتغيرات الهرمونية التي تدعم تثبيت الحمل واستمراره، وكذلك الاستعداد للولادة، ثم بعدها مرحلة الرضاعة، ولا بُدَّ أن تترك هذه التغيرات الهرمونية بعض الأعراض على جسم الحامل ونفسيتها.يجب أن تتوقع الحامل التغيرات التي تحدث لديها في النفسية وفي وضعها الصحي، وقد تلجأ للطبيب بسبب هذه التغيرات، وهو بالطبع لن يصف لها أدوية لأن ما تمر به عبارة عن تغيرات هرمونية عادية، بسبب وجود الجنين في رحمها بدورة دموية ثانية ويشاركها في الغذاء وحتى المزاج والحالة النفسية، ولذلك فقد التقت "الخليج 365"، في حديث خاص بها؛ استشارية النساء والولادة الدكتورة سهير عبد العزيز، حيث أشارت إلى أهموتأثيرها في الجسم من حيث مشاعر القلق والتوتر وبعض الأعراض على الشعر والبشرة وغيرها من التغييرات في الآتي.توقعي أن تُصابي بتقلب المزاج عموماً حيث تبدو الحامل ما بين حالات من الفرح، وفجأة تنقلب إلى حالة حزينة وتحب الوحدة والعزلة، وقد يتساءل الزوج في قلق عن أسباب زيادة عصبية المرأة الحامل، وتحدث بعض المشاكل الزوجية لهذا السبب ولا يعلم الزوج أن ارتفاع مستوى هرمون الإستروجين في جسم زوجته الذي يرتبط بمادة تُعرف بمادة السيروتونين، وهي المادة الكيميائية في دماغ الحامل والمعروفة بهرمون السعادة، وتُصاب هذه المادة باختلالات بسبب التغيرات الهرمونية، وهي تعمل كناقل عصبي تكون مهمته تنظيم العواطف والمشاعر، ويمكن للزوج مساعدة زوجته الحامل في تقليل توترها من خلال تشجيعها على ممارسة أنشطة خفيفة.