كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 أكتوبر 2025 12:59 مساءً - غالباً ما تحمل أسماء البنات في الروايات خصائص وظيفية ودلالية متعددة، فهي تعكس طبيعة الشخصية (مثل الجمال، الرقة، أو القوة)، وتُسهم في تشكيل الخلفية الثقافية والاجتماعية للرواية، وتُعطي نبرة معينة للسرد، كما تُستخدم لتمييز الشخصيات عن بعضها البعض وخلق نوع من التجانس أو التباين فيما بينها، وقد تلعب الأسماء دوراً في تحديد المكان والزمان، فالأسماء القديمة قد توحي بفترة تاريخية معينة، والأسماء الحديثة قد تشير إلى رواية معاصرة، وتستخدم الأسماء بشكل رمزي لتمثيل معانٍ أعمق، مثل "هالة" التي تشير إلى الإشراق والنور، أو "آية" التي تعني المعجزة أو العلامة المميزة، "الخليج 365 وطفلك" جمعت لك أسماء بطلات عربية وغربية وتركية وردت في الروايات العصرية والعالمية، قد تختارين منها اسماً شهيراً لابنتك، وقد يهمك ذلك في الاطلاع على الرواية وكاتبها.

أسماء بنات عربية وردت في الروايات العصرية

ليان

اسم عربي يطلق على البنات، ومصدره مشتق من الفعل العربي "لان"، وله معان متعددة، منها الليونة والنعومة، حيث يدل على اللين في التعامل والرقة في الشخصية، أو الرخاء والرفاهية، ويشير إلى الحياة الهادئة والمريحة والعيش برغد.

وقد يعني السهولة واللطافة في التعامل مع الأمور، ومن صفات حاملة الاسم، أنها إيجابية رقيقة طيبة, محبة السلام وتتجنب الصراعات، ومحبة للآخرين، ذكية تتمتع بحياء متفرد.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي (رواية سعودية معاصرة لرحاب عبد الله)، وقد كانت شخصيته عصرية حالمة، تبحث عن الحب الحقيقي والكرامة وسط قيود المجتمع.

تالين

أصل الاسم عربي، يطلق على البنات، يُقال إنه مشتق من "تالي" وهو من يقوم بتلاوة القرآن الكريم. أو الجمال الرقيق، أو الفتاة الحساسة.

وهو يُشير إلى الفتاة الجميلة والمزدهرة، أو ذات الذوق الرفيع والأناقة. ورغم تعدد الأصول والمعاني المنسوبة له، إلا أن جميع المعاني تدل على صفات حميدة وجميلة، مما يجعله اسمًا محببًا في اللغة العربية.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي رواية تالين (رواية فلسطينية معاصرة لأسماء أبو عياش). والشخصية: تجسد معاناة فتاة فلسطينية تواجه التهجير والحب المستحيل، لكنها قوية الإرادة.

نور

اسم نور هو اسم عربي أصيل، يُطلق على الذكور والإناث، ويعني الضياء، والإشراق، والهداية، وهو اسم شائع في العالم العربي، وله دلالات إيجابية مرتبطة بالتفاؤل، والحكمة، والنقاء، ويعني حديداً الضوء والضياء، يرمز للأمل.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي رواية نور (2013) لِسحر خليفة. وقد تحدثت الرواية عن نور وهي امرأة فلسطينية عصرية، مثقفة، متمردة على التقاليد، تبحث عن الحرية والعدالة.

سمر

اسم "سمر" هو اسم علم مؤنث عربي الأصل يحمل معاني متعددة، أبرزها الحديث المسائي الممتع في الليل أو السهر مع الأنس، وسواد الليل نفسه، وأحيانًا يُطلق على ظل القمر. كما يُمكن أن يدل الاسم على لون البشرة الأسمر المائل للون الذهبي أو البرونزي، والاسم مشتق من الفعل العربي "سَمَرَ" الذي يعني الدردشة ليلًا وقضاء أمسية من المرح. كما أنه الجذر لأسماء عربية أخرى مثل "سامر" و"سمير" (أسماء ذكور) و"سميرة" (اسم مؤنث).

الرواية التي ورد فيها الاسم: رواية سمرقند الحديثة، من تأليف الكاتب الفرنسي اللبناني أمين معلوف (حيث يستعمل الكاتب اسم البطلة "سمر" في أكثر من عمل معاصر). وتمثل الشخصية فتاة عاطفية، أنثوية، رومانسية لكنها قوية الموقف.

دانا

اسم عربي يطلق على البنات وتعني اللؤلؤة الكبيرة، وهو المعنى الأكثر شيوعاً في اللغة العربية، حيث تشير "الدَّانَة" إلى أكبر لؤلؤة في حصيلة صيد اللؤلؤ، وتدل على القيمة والغلاء. وفي بعض اللغات الأعجمية، قد يعني الاسم "الهبة" أو "المنحة".

الصفات المرتبطة بحاملة الاسم، أنها ذكية ومبدعة، وتمتلك القدرة على الإبداع، كما يشير الاسم أيضاً إلى الرقة والنعومة، وكأنها لؤلؤة. وهي فتاة تتميز بالطموح والسعي نحو تحقيق أهدافها والاعتماد على النفس، وهو اسم لفتاة تحظى بحب من حولها.

الرواية التي ورد فيها الاسم: تدعى دانا وهي (رواية سعودية اجتماعية معاصرة). تحكي عن شخصية فتاة مدللة بعض الشيء، لكنها تمر بتجارب حياتية تنضجها وتجعلها أكثر واقعية.

لينا

اسم عربي يطلق على البنات، يشتق من كلمة "لين" التي تعني النعومة والرقة، ويُقال أيضاً أن "لينا" هو مفرد "لينة" التي تدل على النخلة. وحاملات اسم لينا عادة ما يتميزن بالرقة والطيبة واللين في مشاعرهن، بالإضافة إلى الشجاعة والاستقلالية، وهن ذكيات ولديهن طموح عالٍ.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي رواية بنات الرياض لرجاء الصانع والتي ترجمت إلى لغات عدة، حيث ورد اسم "لينا" كإحدى الشخصيات الثانوية.

وكانت شخصية فتاة متفتحة، تحب الحرية، عاطفية ورومانسية.

جود

اسم "جود" هو اسم علم عربي أصيل يُطلق على الذكور والإناث، ويعني الكرم والسخاء والعطاء. كما يشير إلى المطر الغزير الكثير الذي يروي الأرض، ويمكن أن يشير الاسم إلى الفعل الجيد أو الشيء الحسن ، حيث يعكس اسم جود صفات الشهامة والكرم الذي يمنح الكثير ويقال في الآرامية القديمة إن معناه المحبوبة والممدوحة.

وفي الآرامية القديمة، يعني الاسم "المحببة" أو "الممدوحة"، ويدل على الشيء الممتدح والمُمجّد، ومن صفات حاملة اسم جود: كريمة ومعطاءة, محبوبة ومتواضعة, صادقة ومخلصة, لطيفة ورقيقة, مساعدة للآخرين وداعمة لهم.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي رواية: جود للكاتبة السعودية جود إبراهيم عسيري. (وهي رواية سعودية معاصرة – من دار السعيد)، وقد كانت الشخصية بطلة قوية، عصرية، تبحث عن مكانتها وسط مجتمع تقليدي، متسامحة وعطوفة رغم التحديات.

ريما

اسم "ريما" هو اسم علم مؤنث عربي الأصل يعني "الظبي الصغير" أو "الغزال الأبيض الناصع". وهو صيغة مدللة أو محببة من اسم "ريم" ويشير إلى الرقة والجمال، كما يحمل الاسم معاني أخرى مثل القبر أو امتداد النهار، فيقال "بقي الريم من النهار" أي لم يبق منه الكثير. كما تعني الدرجة أو المرتبة، ومن صفات حاملة الاسم، الرقة والنعومة, الجمال والجاذبية, الذكاء الحاد, الحساسية وعمق المشاعر, الحب للأناقة والجمال.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي ريما (رواية سعودية رومانسية اجتماعية معاصرة). للكاتب السعودي محمد العنزي، والشخصية، بين صفحاتها، هي فتاة حالمة، بريئة، تمثل طهارة القلب لكنها تواجه مشاكل عائلية واجتماعية.

لميس

اسم "لميس" هو اسم علم مؤنث عربي الأصل يعني المرأة الناعمة الرقيقة أو اللينة الملمس. يُشتق الاسم من الفعل "لمس" أو كلمة "ملمس"، ويدل على الرقة والأنوثة والجمال، كما يرتبط بصفات مثل الذكاء، والصدق، والتعاطف مع الآخرين.

وصاحبة الاسم غالبًا ما تتسم بالذكاء وسرعة البديهة والنشاط. ويُقال إنها مرهفة الإحساس، محبة للفن والموضة، ورومانسية بطبعها.

الرواية التي ورد فيها الاسم: يظهر الاسم في أعمال روائية معاصرة مثل لميس (رواية اجتماعية). للعراقي الكندي كريم شعلان، وتجسد الشخصية: فتاة ذكية، عصرية، تمثل جيلًا جديدًا من النساء القادرات على اتخاذ القرار.

ميس

اسم "ميس" هو اسم علم مؤنث عربي يعني التبختر، والتمايل، والجمال والرقي. إذ يُقال عن الفتاة التي تتبختر في مشيتها أنها "ماست" أو تتمايل كما يشير الاسم إلى نوع من أنواع الأشجار التي تنمو في المناطق الحرجية، وتُعرف بأخشابها الصلبة وتُستخرج منها مواد مفيدة في الصناعات المختلفة. ومما يصف فتاة ذات شخصية متوازنة وجذابة.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي بنات الرياض للكاتبة رجاء بنت عبد الله الصانع، حيث أطلقت على إحدى شخصياتها اسم "ميس"، وقد جسدت دور شابة أنيقة، تحب الموضة، تعيش صراعًا بين رغبتها في الحداثة وضغوط المجتمع.

جنى

اسم جنى اسم عربي مؤنث، يعني الحصاد أو الثمر الذي يُجنى من الأشجار، ، مثل العسل والعنب والثمار المختلفة، ويرمز إلى الخير والبركة والرزق الوفير، وتميل حاملة الاسم إلى النشاط والسعي في الحياة. وغالباً ما تكون رقيقة القلب، وتحب مساعدة الآخرين. تسعى لتحقيق أحلامها وتتمتع بإرادة قوية.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي رواية رواية "طابق 99" للروائية والصحافية اللبنانية جنى الحسن ورد فيها اسمها، فبطلتها تحمل اسم الروائية نفسها، وقد جسدت دور فتاة حنونة، عاطفية، رمز للأمل والحب في الرواية.

هيا

اسم بنت عربي مؤنث يعني "الحسناء الجميلة" أو "حسنة الهيئة"، ويُستخدم أيضاً كحرف نداء للبعيد للدعوة أو التحفيز. صاحبة الاسم تتميز بكونها رقيقة وحنونة، ذات قلب طيب، وروح مرحة ومشرقة، بالإضافة إلى كونها طموحة واجتماعية. تتصف بالتفاؤل والسعادة، وتحب الضحك والمرح، مما يجعلها مصدر سعادة لمن حولها. وهي محبوبة ولديها حضور لافت، وتُحب الأصدقاء وتحب تكوين العلاقات الاجتماعية.

الرواية التي ورد فيها الاسم: سيناريو لمسلسل خليجي اجتماعي يدعى هيا وبناتها، وقد اشتهر كثيراً في المنطقة، والشخصية: "هيا" هي أم قوية تواجه تحديات الحياة مع بناتها، شخصية محورية تمثل الحكمة والصلابة.

أسماء بنات أجنبية وردت في الروايات العالمية الشهيرة

دنفر

اسم بريطاني الأصل يعني الوادي، يطلق على البنات، ويُستخدم كاسم مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مدينة دنفر في كولورادو. كما يُستخدم أيضًا كاسم علم، ويعتبر اسمًا لشخصيات تاريخية مثل حاكم كنساس جيمس دنفر الذي أُطلق اسم المدينة على شرفه

الرواية التي ورد فيها الاسم: من رواية Beloved الحائزة على جائزة بوليتزر عن فئة الأعمال الخيالية عام 1988، للكاتبة توني موريسون ، تحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم من بطولة أوبرا وينفري.

الرواية التي ورد فيها الاسم: تدور أحداث الكتاب حول قصة سيث وابنتها دنفر بعد أن لاذتا بالفرار من العبودية، حيث سكن منزلهما في سينسيناتي شبح اعتقدتا بأنه روح ابنة سيث، وجود هذه الروح وعبثها بأثاث المنزل وتطايرها حول الغرفة في بعض الأحيان كان السبب وراء عزلة دنفر وخجلها، السبب في جعلها حبيسة المنزل دون أصدقاء.

سكاوت

هو اسم علم أعجمي أصله إنجليزي، ومعناه "مستطلعة" أو "باحثة"، يعبر الاسم عن روح المغامرة، والفطنة، والقدرة على الاكتشاف والاستطلاع، وقد اكتسب شعبية كاسم للذكر والأنثى، بسبب بساطته وصوته المميز.

يرتبط الاسم بالمغامرة والاستطلاع والفطنة والبحث عن الأشياء الجديدة. ويُقدر لبساطته وصوته المميز وارتباطه بالصفات الإيجابية مثل المغامرة والفطنة.

الرواية التي ورد فيها الاسم: تعتبر شخصية سكاوت في رواية “لم تقابل طائراً محاكياً” للكاتب هاربر لي أحد أشهر الشخصيات. وشخصية سكاوت في الرواية تميل إلى الفضول والشجاعة والتفاؤل.

أسماء مشتركة بين الصبيان والبنات من ثقافات مختلفة

لوليتا

يعرف اسم لوليتا الإنكليزي، بأنه البنت «التي تلفت الأنظار إليها في سن صغير». ويقول مؤرخون إن أصل الاسم إسباني، معناه: الأحزان، الأسى، الأسف. وبعضهم يشدِّد التاء.

الرواية التي ورد فيها الاسم: ورد الاسم في رواية فلاديمير نابوكوف التي نُشرت في عام 1955 تحتَ عنوان لوليتا والتي تصور هوس الراوي بفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا تدعى دولوريس هيز، واسمها المستعار لوليتا.

تعتبر شخصية لوليتا في رواية “لوليتا” للكاتب فلاديمير نابوكوف من الشخصيات المثيرة للجدل. يحمل اسم لوليتا معنى الجمال المغري والأنوثة.

سانسا

اسم سانسا هو اسم أنثوي له أصل سنسكريتي ويعني "الثناء" و"السحر"، كما أنه يجسد صفات الرقي والحضور الآسر.

والاسم ليس شائعًا تاريخيًا في الثقافات الغربية ولكنه مرتبط بالمفاهيم الفلسفية الشرقية القديمة.

الرواية التي ورد فيها الاسم: اكتسب الاسم شهرة عالمية واسعة بعد ظهوره كاسم لشخصية "سانسا ستارك" ذات الشعر الأحمر في رواية "صراع العروش"، ” للكاتب جورج ر. ر. مارتن. يعكس الاسم في الرواية الرقة والبراءة والقوة الداخلية للفتاة سانسا.

بيلا

اسم بيلا من أصل إيطالي ويعني "جميلة". يُشبه اسم بيلا كلمة "جميلة" في الإسبانية والفرنسية واللاتينية والبرتغالية واليونانية أيضًا. وهو مشتق من اسم إيزابيلا.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي الشخصية الرئيسية للكاتبة ستيفاني ماير، في سلسلة الشفق. وهي فتاة تنتقل إلى فوركس، واشنطن، وتُعجب بـ "إدوارد كولن"، وهو مصاص دماء، ثم تكتشف أن لديه عائلة من مصاصي الدماء. تقع بيلا في حب إدوارد، وتواجه صراعات تتعلق بحياتها كإنسانة في عالم مصاصي الدماء، ثم تقرر التحول إلى مصاصة دماء في نهاية السلسلة.

سيلي

اسم "سيلي" هو أصل يوناني، يطلق على البنات، ويعني "من يثق به الناس" و"الحنين والشوق إلى الوطن"، وعادةً ما ترتبط هذه الصفات بالفتاة الرقيقة والمرهفة المشاعر، ذات القلب الكبير، المرحة، والبشوشة، والمحبة للمرح والتنزه.

الرواية التي ورد فيها الاسم: وقد كانت شخصية بطلة اللون الأرجواني للكاتبة أليس ووكر، وتحكي قصة أربع نساء في الجنوب الأمريكي وتتعرض للتمييز والممارسات القاسية. حيث تُجبر على المغادرة لاحقًا بعد رفضها لضغوطات سيدها.

كريسيدا

اسم "كريسيدا"، يطلق على البنات، وهو اسم ذو أصل يوناني يعني "ذهبي". يرتبط الاسم بالأساطير اليونانية، يشير الاسم إلى الذكاء والحكمة التجارية الثاقبة، ويعكس الشعور بالمسؤولية والتقدير للأشياء الراقية، ويصف الشخصية بأنها جادة في تفكيرها. ولديها اهتمامات أكثر نضجًا من سنها

الرواية التي ورد فيها الاسم: هو أيضًا اسم شخصية في مسرحية ويليام شكسبير الشهيرة "ترويلوس وكريسيدا"، وهي امرأة طروادية وشخصية نسائية رئيسية، وابنة كاهن يوناني (كالخاس). تقع في حب الأمير الطروادي ترويلوس وتتعهد له بحب أبدي.

كورديليا

اسم "كورديليا" هو اسم مؤنث ذو أصول لاتينية ويُشتق من كلمة "كور" اللاتينية التي تعني "قلب"، أو من كلمة ويلزية تعني "جوهرة البحر". لذلك، يُفسر الاسم على معاني "ابنة القلب"، أو "القلب"، أو "جوهرة البحر"

الرواية التي ورد فيها الاسم: وهي شخصية في مسرحية الملك لير، للكاتب البريطاني ويليام شكسبير، وتجسد شخصية الابنة الصغرى والوحيدة المخلصة للملك لير، التي ترفض التملق والرياء وتُعبّر عن حبها بصدق وبساطة، مما يدفع الملك إلى نفيها.. تُعدّ شخصيتها رمزًا للفضيلة والأصالة، ويمثل موتها نهاية مأساوية ومؤلمة في المسرحية.

كلاريسا

اسم علم مؤنث له أصول لاتينية ويونانية وتعني "الواضحة"، "اللامعة"، أو "المشهورة". يعود أصل الاسم إلى الكلمة اللاتينية "Clarus" التي تعني "واضح" أو "مشرق". اكتسب الاسم شعبيته في أوروبا خلال العصور الوسطى وانتشر في مختلف المناطق.

الرواية التي ورد فيها الاسم: اشتهر الاسم في القرن الثامن عشر من خلال رواية صامويل ريتشاردسون بعنوان "كلاريسا، أو قصة شابة". تحكي قصة مأساوية للبطلة التي تسعى للفضيلة، حيث تحاول الأسرة إجبار كلاريسا على الزواج من سولميز، في حين تجده كلاريسا مثيراً للاشمئزاز.

إلينور

اسم علم مؤنث يعني "النور" أو "الضياء"، وهو اسم يوناني الأصل مشتق من اسم اليانور، ويرتبط بمعاني مثل "خفيفة القلب" و"الشعاع المضيء". كما يُنظر إليه على أنه صيغة من اسم هيلين اليوناني، والذي يعني أيضًا "الشعاع اللامع" أو "ضوء الشمس.

الرواية التي ورد فيها الاسم: العقل والعاطفة للكاتبة جين أوستن، وقد جسدت هذه الشخصية دور العقلانية والحكمة والتكتم في الرواية، مقابل شقيقتها ماريان التي تمثل العاطفة والشغف والمشاعر المتهورة. إلينور هي الأخت الكبرى، وتجسد قدرة العقل على التحكم في المشاعر وتقديم الحكمة في مواجهة الظروف الصعبة.

إسبيرانزا

" هو اسم بنت إسباني، وتعني "أمل" أو "ترقب" في اللغة الإسبانية، وهو مستمد من كلمة لاتينية تعني "يأمل". كما أنه اسم منتشر في الدول الناطقة بالإسبانية ويحمل دلالات إيجابية وتفاؤلي، يُعلّم الاسم صاحبته الثقة بأن أحلامها ورغباتها ستتحقق، ويشجع على الأمل والرجاء

الرواية التي ورد فيها الاسم: إسبيرانزا رايزنج للكاتبة بام مونوز رايان، وهي الشخصية الرئيسية في القصة، وهي فتاة ثرية في البداية تتغير شخصيتها تدريجيًا من مدللة وأنانيّة إلى قوية ومسؤولة بعد أن تفقد ثروتها.

جويندولين

اسم جويندولين هو اسم مؤنث أصله ويلزي يعني "الأبيض" أو "الأبيض المبارك" مع إشارة إلى "الحلقة" أو "الخاتم"، ويجمع هذه المعاني ليصبح "الحلقة البيضاء" أو "الخاتم المبارك". كما يمكن أن يعني "الجميلة" و"المباركة"

الرواية التي ورد فيها الاسم: جويندولين فيرفاكس في رواية أهمية الجدية لأوسكار وايلد، واحدة من أبرز أعمال المسرح الكوميدي الإنگليزي، وتتميز بأسلوب ساخر وذكي ينتقد المجتمع الفيكتوري. يحمل العنوان وحده مفارقة لاذعة بين الجدية كقيمة أخلاقية والاسم “إرنست” (Ernest) كاسم علم. وشخصية جويندولين، تجسد ابنة الليدي بركنل (Lady Bracknell)، الشابة الأنيقة التي يقع جاك في حبها ويحاول الزواج منها.

أسماء بنات تركية وردت في الروايات الشهيرة

إليف

اسم منتشر في تركيا، يستخدم للبنات والصبيان، ويعني الفتاة الوديعة أو الأنيسة، التي لا تضر أحد، وهو واحد من أسماء الأولاد الجديدة وغير المألوفة.

الرواية التي ورد فيها الاسم: "إليف شفق" نفسها كاتبة تركية شهيرة استعملت الاسم في رواياتها مثل، رواية "شرف": التي تتناول جرائم الشرف والعادات الاجتماعية الموروثة في المجتمع التركي، والشخصية في رواياتها و ترمز إلى النقاء والبحث عن الذات.

إيلا

اسم "إيلا" له معانٍ وأصول متعددة، أبرزها يعني "ضوء القمر" أو "الهالة المضيئة" في اللغة التركية، بينما تشير أصول أخرى إلى أنه يعني "الشعلة" أو "الضوء الساطع" في الثقافة اليونانية، كما أنه اسم أجنبي ذو شعبية في العالم العربي، ويُوصف بأنه اسم مؤنث يعكس الرقة والجمال

الرواية التي ورد فيها الاسم: هي عشق للكاتبة التركية أليف شفق، إيلا روبنشتاين هي الشخصية الرئيسية في الخط الزمني المعاصر لرواية "قواعد العشق الأربعون" للكاتبة التركية أليف شافاق. إيلا، امرأة أمريكية في الأربعينيات، تشعر بالملل من روتين حياتها العائلية عندما تقرأ رواية وتبدأ في التواصل مع مؤلفها، الذي يُعرف باسم "عزيز"، وتقع في حبه، تاركة أسرتها لتسافر معه في رحلته الروحية، مما يقلب حياتها رأسًا على عقب

إيبك

اسم إيبك اسم تركي يعني "الحرير" أو هو مركب من مقطعين تركيين: "أي" بمعنى القمر و"بك" بمعنى الأمير، ويطلق على البنات والصبيان، ليصبح معناه "القمر" أو "الأمير القمري"، وهو لقب لسلطان مصر المملوكي المعز عز الدين أيبك,

الرواية التي ورد فيها الاسم: الثلج لأورهان باموق، وإيبك فتاة جامعية جميلة وجذابة، تقع في الصراع و القلق الوجودي بين الإيمان الانتماء العام و الاستقلال العرقي، الاندماج و الانفصال، الحرية الشخصية و الحرية العامة، الهوية الشرقية و الهوية الأوروبية.

شكور

اسم "شكور" هو اسم، كثير الاستخدام للبنات في تركيا، لكنه من أصول عربية، وهو اسم يطلق على الذكور، ويعني كثيرة الشكر والامتنان، ويُستخدم كاسم من أسماء الله الحسنى، سم "شكور" ويُطلق على الشخص الذي يكثر الشكر لمن يقدم له العون أو المعروف. ويدل الاسم على رجل أو امرأة كثيري الشكر والاعتراف بالجميل.

الرواية التي ورد فيها الاسم: اسمي أحمر للكاتب التركي أورهان باموق، وشكور هي ابنة "إنيشته" التي يحبها "بلاك"، وهي شابة جميلة في إسطنبول العثمانية، سجينة بين حبها وفروض العائلة والتقاليد. واسمها مشتق من كلمة "سكر" بالإنجليزية ويعني "حلوة". "شكورة" لديها ابنان هما "أورهان" (الذي يحمل اسم المؤلف نفسه) و"شوكة"، اسم والدة أورهان.

بيري

يمكن أن يشير إلى اسم "بيريهان" وهو اسم أنثوي تركي، أو يعود إلى مدينة "بِيرِجِك" في جنوب شرق تركيا، أو قد يُشير إلى كلمة "بيري"التي تعني حرفيًا الجنّية أو المرأة الشابة الجميلة في اللغة الفارسية التركية.

الرواية التي ورد فيها الاسم: "بنات حواء الثلاث" للكاتبة التركية إليف شافاق، وتجسد الشخصية فتاة ولدت ونشأت في تركيا في بيت والديها. وهي مرتبكة عندما يتعلق الأمر بالحياة، ولهذا السبب، أثناء دراستها في جامعة أكسفورد، حضرت محاضرة ألقاها أحد أساتذة الحرم الجامعي: أزُور. ويقدم الكتاب أيضًا نظرة على حياة بيري العاطفية في مرحلة المراهقة وعواقبها.

نيفين

اسم "نيفين" هو اسم شائع في تركيا، وهو اسم مؤنث ذو أصل فارسي يعني "الجديد" أو "المنعش" أو "الجميل". يستخدم الاسم في الثقافات التركية والفارسية ويعكس معاني التجدد والنقاء، بالإضافة إلى معنى "الجديد"، يمكن أن يحمل الاسم معاني أخرى مثل "الجميل" أو "المنعش".

الرواية التي ورد فيها الاسم: البحث عن الغائب رواية تركية للكاتب التركي سعيد فائق عباسي، الرواية تحكي قصة حياة نفين ابنة والدان بيك أحد القناصلة القدام. حيث تشتاق نفين لعالم حر وصادق ومخلص حانقة على العالم المنفعي المنافق الذي تعيش فيه. كما أنها ثائرة ضد عادات مجتمعها والبيئة المحيطة بها. والبطلة هنا بالرغم من عدم تناهي شجاعتها إلا أنها لم تستطع كسر أغلال عالمها.

حُرّم

اسم حُرّم ليس اسمًا عربيًا شائعًا بحد ذاته، ولكنه قد يُشير إلى الحُرْمة بمعنى ما يجب القيام به ولا يجوز التفريط فيه، أو إلى فعل الأمر الذي حَرُم (مُنع). كما يمكن أن يكون تصحيفًا لاسم "خُرّم" الذي يعني المسرور أو السعيد، وهو اسم يُستخدم في اللغة التركية باسم "Hürrem" أو "Khürrem"

الرواية التي ورد فيها الاسم: رواية "السلطانة حُرّم" هي قصة خيالية من تأليف الكاتبة دمت آلطن يلكلي أوغلو، تستلهم من فترة السلطان سليمان القانوني وتقدم رؤية مختلفة لظلم التاريخ الشعبي، وتركز على قصة الجارية الموسكوفية "حُرّم" وتطورها لتصبح أقوى وأخطر نساء الدولة العثمانية من خلال صراعها من أجل البقاء والحب في الحريم.

هاتون

هو اسم علم تركي للإناث، يستخدم بمعنى "سيدة البيت" أو "الزوجة". وغالبًا ما تستخدم هذه الكلمة من قبل كبار السن للتعبير عن المودة والاحترام للزوجة أو السيدة.

وفي بعض التراث البدوي الأوزبكي والقازاقي، كان الرجل ينادي زوجته بكلمة "هتون" وهي قريبة من "هاتون" ولها نفس معنى السيدة أو الزوجة، مما يشير إلى أن هذا الاستخدام له جذور ثقافية في المنطقة.

الرواية التي ورد فيها الاسم: رواية محمد يا صقري من تأليف يسار كامل، وهي من الروايات العالمية التركية المترجمة للعربية والتي تجمع بين الرومانسية والكفاح والإثارة والتشويق في الوقت ذاته، هاتون هي شخصية تقع في حب رجل فقير، وتقرر الزواج منه والهرب معه بعيدًا عن القرية، إلا أن عبدي آغا لا يتركاه في حاله ويسعى وراءه في مغامرة تجمع بين الانتقام والرغبة في الحفاظ على الحب مع محاولة إيجاد الطريق للنجاح.

آسيا

في اللغة التركية، لا يُستخدم اسم آسيا كاسم علم مؤنث بشكل مباشر، بل يرتبط الاسم جغرافياً بـ "القارة الآسيوية" وقد انتشر في البداية على غرب الأناضول (تركيا حالياً) ثم عممه اليونانيون على كامل القارة الآسيوية. كما أن الاسم له أصل أكادي قديم هو "أسو" ويعني "مشرق" أو "بلاد تشرق منها الشمس.

الرواية التي ورد فيها الاسم: هو في رواية لقيطة إسطنبول للكاتبة إليف شافاق، وتحكي قصة بطلة اسمها آسيا كازانجي التي تعيش مع عائلتها الكبيرة في إسطنبول. بسبب لعنة عائلية غامضة، يموت جميع الرجال قبل سن الحادية والأربعين، لذا فهي بيتٌ للنساء، من بينهن والدتها الجميلة المتمردة، زليخة، وعمتها العرافة بانو، وأرملة شجار الحانة، عمتها جيفرية. لكن عندما يأتي أرمانوش، ابن عم آسيا الأمريكي الأرمني، للإقامة، تبدأ أسرار عائلية طال إخفاؤها، وماضي تركيا المضطرب، بالظهور.

جميلة

اسم جميلة هو اسم علم مؤنث عربي الأصل ومعناه "الحسنة المظهر" أو "الفاتنة"، وهو منتشر في الدول الإسلامية مثل تركيا والبوسنة والهرسك. أما في اللغة التركية، فإن كلمة "جميل/ة" هي Güzell (تُنطق جوزال)، والتي تعني الفاتنة أو الحسنة المظهر أيضًا.

الرواية التي ورد فيها الاسم: رواية جميلة للكاتب التركي أورهان كمال، وتحكي قصة جميلة، الفتاة الفقيرة التي تعمل بمصنع، وتعيش مع أبيها وأخيها. تقع في حب المحاسب الفقير، في الوقت الذي يغرم بها رجل غني تصر على رفضه. هي قصة اجتماعية عن يوميات قديمة لفقر متكرر، وموقفه أمام سطوة المال والسلطة.

جمرة

اسم مؤنث، ليس منتشراً كثيراً في تركيا، ولكنه قد يشير إلى قطعة ملتهبة من النار، وهو معنى عربي. قد يكون المصطلح "جمري" (Gımtar) في التركية هو الأقرب للفظ، ولكنه يعني "بخيل" أو "خسيس"، وهو معنى سلبي.

الرواية التي ورد فيها الاسم: رواية جمرة للكاتب التركي بكر صدقي، تتحدث الرواية عن الطفلة جمرة التي كانت تعاني منذ صغرها من سوء معاملة الناس لأن لها أمها ساحرة لقد شهدت هذه الفتاة الصغيرة أمور السحر والشعوذة التقت مع المخلوقات المرعبة وحضرت جلسات صرف الجن كيف سيكون حال فتاة صغيرة بنفس حياة ووضع جمرة.

ناظان

اسم ناظان هو اسم بنت ذو أصل تركي ويعني "الذي يُنظر إليه" أو "الذي يُراقب". تشير الكلمة إلى معنى الاهتمام والترقب.

وهي صيغة مؤنثة من الفعل "ناظار"، وغالبًا ما يستخدم الاسم للإشارة إلى شخص يجذب الانتباه أو يلفت الأنظار، ويعطي انطباعًا بالجمال أو الجاذبية.

الرواية التي ورد فيها الاسم: رواية الكنة، من تأليف أورهان كمال، بطلة الرواية ناظان التي كانت متزوجة من محامٍ ناجح وتقيم في المنزل نفسه مع حماتها، وكيف أنها تعيش كالخادمة في المنزل ولا تعير اهتماماً لطموحات زوجها في الأسلوب والطريقة الواجب التعامل معه كعاشقين حبيبين.

