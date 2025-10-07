تجعله قصير القامة.. عادات تقومين بها تعيق نمو طفلك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 08:03 صباحاً - إذا كنت تشكين في معاناة طفلك من قصر القامة؛ فيجب أن تتأكدي في البداية من عدم معاناته من بعض العوامل الوراثية، فبمجرد بلوغ الطفل سن الرشد وتوقف نموه، فإن تناول بعض الأطعمة لن يزيد طوله. في المقابل على مدار سنوات نموه، هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تساعد صغيرك على الوصول إلى أقصى طول له ودعم نموه وتطوره الصحي، وذلك لأن مع نمو الطفل، قد تستمر عظامه في الازدياد حتى نهاية سن البلوغ؛ فعندما يصل الطفل إلى نهاية سن البلوغ، تلتحم صفائح النمو ويتوقف الطفل عن النمو.

إليكِ، وفقاً لموقع "بولد سكاي"، أبرز العادات التي تؤثر في طول طفلك.

عوامل تؤثر في طول طفلك

تلعب الجينات دوراً مهماً في تحديد طول الطفل -الصورة من موقع AdobeStock

هناك العديد من العوامل التي تؤثر في طول الطفل، وهي كالتالي:

الوراثة:

تلعب الجينات دوراً مهماً في تحديد طول الطفل ووفقاً لبعض الدراسات، تُسهم الوراثة بنسبة 80% تقريباً في طول الطفل.

النوع:

أشارت دراسة نُشرت عام 2017 إلى أن الفتيات يتوقفن عن النمو عادةً في نهاية فترة البلوغ، في حين يصل الأولاد عادةً إلى طولهم النهائي في سن الثامنة عشرة.

الهرمونات:

ينتج الجسم هرمونات يمكن أن تؤثر في نمو الطفل.

عادات تعيق نمو الأطفال

بالإضافة إلى هذه العوامل، هناك عادات عديدة تؤثر في طول الطفل. إليكِ بعض العادات التي قد تعيق نمو الطفل:

عدم أخذ قسط كافٍ من النوم:

قلة النوم أحياناً لا تؤثر في نمو الطفل على المدى الطويل، وفي المقابل ينبغي للأمهات التأكد من حصول أطفالهن على 8 ساعات نوم على الأقل كل ليلة لمساعدتهم على النمو بشكل أطول وأقوى؛ فقد يُفرز هرمون النمو "HGH" لدى الأطفال في أثناء نومهم فقط. ويلعب هذا الهرمون دوراً مباشراً في زيادة طولهم؛ لذا فإن إهمال النوم باستمرار يُعَدُّ فكرة خاطئة.

قلة تناول البروتين:

قد يكون نقص البروتين هو السبب لتوقف النمو لدى طفلك؛ لذا فتُعَدُّ الخطوة الأولى لزيادة طول طفلك هي اتباع نظام غذائي متوازن، لذا يجب الحرص على أن يتناول طفلك وجبة غنية بالعناصر الغذائية، تتضمن البروتين الخالي من الدهون، والكربوهيدرات المعقدة، والدهون الصحية.

يمكن لطفلك تناول البروتينات كالدواجن واللحوم وفول الصويا والأسماك ومنتجات الألبان؛ فتساعد هذه البروتينات الأطفال على بناء العضلات، وتحسين صحة العظام، وتحفيز النمو. كما أنها تحتوي على مغذيات دقيقة تُحفز نمو العضلات.

عدم ممارسة التمارين الرياضية:

قد تكون قلة ممارسة الرياضة عاملاً مساهماً في عدم نمو الطفل، وقد تساعد تمارين التمدد البسيطة على زيادة طول طفلك؛ لذا قد يساعد تعليم الأطفال بعض التمارين البسيطة مثل تمارين التمدد منذ الصغر على نمو طفلك وإطالة العمود الفقري وتشغيل جميع عضلات الجسم.

نقص تناول الكالسيوم:

الكالسيوم وفيتامين "د" مهمان لنمو الأطفال -الصورة من موقع Freepik

يُعَدُّ كلٌّ من الكالسيوم وفيتامين "د" من العناصر الغذائية المهمة لنمو طفلك؛ لذا ينبغي أن يتناول طفلك كميات كافية من فيتامين "د" والحديد والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم، وكل منها يوجد بكثرة في الخضراوات الورقية الخضراء ومنتجات الألبان.

أظهرت الأبحاث أن الزنك من العناصر الغذائية التي تحفز نمو الطفل بفعالية. لذا؛ يمكنك تجربة إضافة بعض الأطعمة الغنية بالزنك لطعام طفلك، مثل جنين القمح، وبذور الشايوت، والفول السوداني، وسرطان البحر، واليقطين، إلى النظام الغذائي اليومي لطفلك.

الأطعمة غير الصحية:

تؤدي الوجبات غير الصحية إلى زيادة الوزن؛ ما يؤثر في الغدة النخامية المسؤولة عن إفراز هرمون النمو، ويقلل من طول الطفل، كما تفتقر هذه الأطعمة إلى الفيتامينات، والمعادن، والبروتينات الضرورية لبناء العظام والعضلات؛ ما يعيق نمو الطفل الطبيعي ويضعف جهاز المناعة، ويزيد من فرص إصابة الطفل بالعديد من الأمراض التي تؤثر سلباً في نموه؛ لذا يجب تقديم لطفلك الأطعمة الغنية بالبروتينات، والخضروات، والفواكه، مع تقليل السكريات والدهون غير الصحية والتركيز على الأطعمة الغنية بالحديد كالزنك، وفيتامين "أ".

الإصابة بالإجهاد:

يُمكن لإصابة طفلك بأعراض التوتر المزمن أن تغير النشاط الوظيفي لهرمون النمو؛ ما قد يؤثر سلباً في تطوره، ويُمكن أن يُسبب التوتر أيضاً بعض التغيرات البيولوجية في الجسم، والعديد من المشاكل الصحية بجانب إعاقة نمو طفلك وزيادة طوله لتأثيره في إنتاج العديد من الهرمونات.

طريقة الجلوس والوقوف:

لزيادة طول الطفل، لا بُدَّ من اتخاذ طرق جلوس ووقوف سليمة؛ فالانحناء المتكرر قد يُسبب ضغطاً غير ضروري على العمود الفقري؛ ما قد يُسبب آثاراً سلبية عديدة على الجسم.

علاوة على ذلك، قد تُشوه طريقة الجلوس والوقوف الخاطئة العمود الفقري لطفلك؛ ما قد يُعيق نموه، لذا احرصي على أن يمارس طفلكِ طرقاً سليمة للجلوس والوقوف، ليس فقط لزيادة طوله، بل للوقاية من المشاكل الصحية طويلة الأمد؛ لذا ذكِّري طفلك بالجلوس والوقوف باستقامة عند ملاحظة انحناء ظهره.

