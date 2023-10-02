ما حقيقة اغتيال عالمة فلك في ديالى؟

بغداد - ياسين صفوان - لكن مجموعة "التقنية من أجل السلام" المختصة بكشف الاخبار المزيفة، أكدت أن "الصورة المرفقة تعود لمغنية من جمهورية الشيشان تدعى (ماكا ساجيبوفا)، وليست لامرأة عراقية أساسًا".

أما بشأن الخبر المتداول فلا صحة لاغتيال عالمة فضاء وفلك عراقية وأستاذة جامعية باسم (نور العزاوي) في محافظة ديالى، كما أنه عند البحث للتحقق من الاسم المذكور لم نجد أي عالمة فضاء وفلك وأستاذة في جامعة ديالى بمثل هكذا أسم.

يُذكر ان قيادة شرطة محافظة ديالى قد نفت في بيان نشرته عبر صفحاتها الرسمية على الفيسبوك بتأريخ 30 أيلول 2023، صحة خبر اغتيال العزاوي الذي تم تناقله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن الخبر المزيف سبق أن تم تداوله عام 2022، حيث نفت القيادة وقتها صحة الخبر أيضًا.