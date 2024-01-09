انت الان تتابع خبر براتب خيالي.. منطقة صينية تطالب بموظف "قرد" هذا ما يفعله! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وترغب منطقة "ووزيشان" الصينية، الواقعة في مقاطعة هيبي شمال البلاد، إلى استقدام عمالة تجسد الأسطورة المحلية الشهيرة "الملك القرد".

وتتطلب الوظيفة المعلن عنها ارتداء أزياء "الملك القرد"، والجلوس داخل كهف، وتناول الموز الذي يمده به الزوار فقط، وهذا نظير راتب شهري يبلغ 842 دولاراً أمريكياً.



وتتطلب الوظيفة من العامل أن يبقى مكانه داخل الكهف، مع قبول تناول أطعمة أخرى غير الموز مثل الشعيرية سريعة التحضير والتفاح، بحسب ما نقلته "CNN".

وأكد أحد مسؤولي المنطقة، أن هذه الوظيفة لا تتطلب خبرة مسبقة، فالبهجة والحيوية تكفيان لأداء المهمة على أكمل وجه.

وكشف المسؤول أنه جرى قبول اثنين من المتقدمين للوظيفة، موضحاً أن المنطقة في حاجة إلى موظف ثالث.

ولحماية الموظفين من موجات البرد، زودت المنطقة الكهف بسخان كهربائي.

