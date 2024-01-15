خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان

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بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:

شارع المطار وسريع القادسية من حي العامل لغاية مجسر القادسية

سريع القادسية من مخرج الحارثية وشارع الكندي الى ساحة الاحتفالات

ازدحامات شديدة محيطة بساحة النسور من جميع الاتجاهات



شارع قطر الندى وجسر الجادرية من السيدية لغاية جامعة بغدادشارع جسر الطابقين من شارع المصافي ولغاية ساحة الطابقينشارع معسر الرشيد من فلكة الزعفرانية لغاية محطة غاز الجنوبجسر سريع الدورة مزدحممحمد القاسم من الجسر العنكبوتي على سريع الدورة لغاية مستشفى الكنديالشارع الرابط بين محمد القاسم والشورجةمجسر باب المعظم مزدحم السايدينشارع الوزيرية من مجسر باب المعظم لغاية مسرح الطليعة