انت الان تتابع خبر خارطة بازدحامات شوارع بغداد الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
شارع المطار وسريع القادسية من حي العامل لغاية مجسر القادسية
سريع القادسية من مخرج الحارثية وشارع الكندي الى ساحة الاحتفالات
ازدحامات شديدة محيطة بساحة النسور من جميع الاتجاهات
شارع جسر الطابقين من شارع المصافي ولغاية ساحة الطابقين
شارع معسر الرشيد من فلكة الزعفرانية لغاية محطة غاز الجنوب
جسر سريع الدورة مزدحم
محمد القاسم من الجسر العنكبوتي على سريع الدورة لغاية مستشفى الكندي
الشارع الرابط بين محمد القاسم والشورجة
مجسر باب المعظم مزدحم السايدين
شارع الوزيرية من مجسر باب المعظم لغاية مسرح الطليعة