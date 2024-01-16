اخبار العالم / اخبار العراق

السومرية تنشر أسماء المدراء العامين الجدد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

انت الان تتابع خبر السومرية تنشر أسماء المدراء العامين الجدد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة في 2/1/2023 ما يأتي:

الموافقة على تعيين الذوات المدرجة أسمائهم في القائمة المرافقة ربطا بمنصب مدير عام، بحسب ما مثبت إزاء كل منهم، والتي تبدأ بالتسلسل (1- عمر عبد الرزاق العامري) وتنتهي بالتسلسل (99- حميد حسن مرضوخ) استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960)".


الوثائق ادناه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا