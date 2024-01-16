انت الان تتابع خبر السومرية تنشر أسماء المدراء العامين الجدد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحسب وثيقة اطلعت الخليج 365 عليها، انه "قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية المنعقدة في 2/1/2023 ما يأتي:

الموافقة على تعيين الذوات المدرجة أسمائهم في القائمة المرافقة ربطا بمنصب مدير عام، بحسب ما مثبت إزاء كل منهم، والتي تبدأ بالتسلسل (1- عمر عبد الرزاق العامري) وتنتهي بالتسلسل (99- حميد حسن مرضوخ) استنادا الى احكام المادة (8) من قانون الخدمة المدنية (24 لسنة 1960)".



الوثائق ادناه: