دولة القانون: تقدم سيختارون مرشحا غير جدلي لرئاسة البرلمان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المسلماوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "نرفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية"، موضحا ان "نواب دولة القانون جمعوا تواقيع لعقد جلسة برلمانية طارئة للوقوف على الخرق الذي حصل في بغداد وفي مناطق أخرى من العراق".واضاف: "منطقة الشرق الأوسط تشهد وحدة للساحات، مبينا ان "الحكومة العراقية تلعب دورا يساهم باستقرار المنطقة وذلك لان العراق يمتلك علاقات جيدة مع أمريكا وتركيا وايران ويتمتع بمقبولية لدى جميع الاطراف".

وأشار المسلماوي الى ان "العراق لا يمتلك دفاعات أو صناعات"، مؤكدا ان "العراق ليس من مصلحته الانقطاع عن محيطه".

وبين ان "العراق لا يمتلك دفاعات جوية حتى الآن"، مشيرا الى انه "لا نريد خروج الأميركان "زعلانين.

ولفت المسلماوي الى ان "حزب تقدم كان لديه 3 مرشحين لرئاسة البرلمان"، موضحا ان "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لن يسعى لرئاسة الوزراء بعد أن تولاها الكاظمي".

وختم: "البرلمان متجه لاختيار "مرشح تسوية" لرئاسته"، مؤكدا ان "تقدم سيختارون مرشحا غير جدلي لرئاسة البرلمان".