انت الان تتابع خبر بجلسة اختيار رئيس المجلس.. طلب نيابي للتحقيق بدخول اشخاص من خارج البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، "وجهه النائب احمد مظهر الجبوري طلبا للنائب الأول لرئيس مجلس النواب بالتحقيق بأسباب تواجد عدد من الأشخاص خلال جلسة اختيار رئيس مجلس النواب يوم في يوم 14/1 /2024".وأضاف، :"حيث وردنا قيامهم بالتواصل بشكل مباشر مع بعض النواب واستخدامهم تصرفات تسيء للمجلس وأساليب غير قانونية الهدف منها التأثير على إرادة أعضاء المجلس وعلى خياراتهم بالتصويت وهذا ما يتنافى مع القانون والنظام الداخلي للمجلس".

الأسماء:

1- ليث الدليمي / نائب سابق

2- طالب العيساوي/ موظف في الوقف السني

3- ايمن عباس اسود الجيلاوي/ موظف في محافظة مجلس الانبار

4- يزن مشعان الجبوري