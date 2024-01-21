انت الان تتابع خبر مباريات كأس آسيا اليوم.. منتخب السعودية للتأهل وعمان تبحث عن التعويض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويدخل "الأخضر" اللقاء برصيد 3 نقاط من فوز على عمان في الجولة الأولى بالمجموعة التي يحتل فيها المركز الثاني بفارق الأهداف عن تايلاند المتصدرة التي فازت 2-0 على قيرغيزستان، ما يعني أن الفوز في مباراة اليوم، سيضمن للمنتخب السعودي الوصول إلى دور الـ16، الذي يتأهل له بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.وكان الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السعودي، قد تعرض في الأيام الأخيرة لانتقادات عدة من لاعبين سابقين ونقاد بسبب استبعاده بعض نجوم الأخضر وتصريحاته ضدهم.

وفي وقت كشف المدرب الإيطالي عن رضاه التام بما قدمه المنتخب السعودي خلال مباراة عمان، تحدث أيضًا عن طموحات "الأخضر" في كأس آسيا 2024، وقال: "أي شيء يمكن أن يحدث. الآن الشيء الأكثر أهمية هو أن نتأهل إلى الدور التالي، ثم بعد ذلك سنتعامل مع كل مباراة على حدة".

وكانت المرة الأخيرة التي بلغ فيها المنتخب السعودي المباراة النهائية عام 2007 عندما خسر أمام العراق بهدف ليونس محمود، ثم خرج من دور المجموعات في نسخة قطر 2011، ومن الدور عينه في أستراليا عام 2015، ثم من ثمن النهائي في الإمارات 2019 بسقوطه أمام اليابان، أما لقبه الثالث والأخير فحققه عام 1996.