انت الان تتابع خبر المالكي يبحث مع السفيرة الأمريكية اتفاقية الإطار الاستراتيجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المالكي ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق الينا رومانسكي، وجرى استعراض مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تصاعد التوترات في المنطقة وتداعيات عملية طوفان الأقصى وحرص بغداد على ضرورة إنهاء العدوان الصهيوني وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات".واكد رئيس ائتلاف دولة القانون، على "اهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، والمضي في إدامتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين سيما اتفاقية الإطار الاستراتيجي ما تنسجم مع اهمية المرحلة الراهنة".

واشار المالكي الى "الأزمات الكثيرة التي تواجه المنطقة سيما الاحداث في فلسطين المحتلة ولبنان والبحر الأحمر وشمال سوريا والعراق، داعيا لسرعة التحرك لتخفيف حدة التوتر وانهاء الهجمات المتبادلة التي قد تنذر باتساع الحرب".

بدورها، جددت السفيرة الأمريكية "دعم بلادها لاستقرار العراق، مؤكدة الاستمرار في مواصلة الحوارات بين البلدين من اجل تعزيزِ مشاريع الشراكةِ في مختلف القطاعات المهمةِ والحيويةِ".

