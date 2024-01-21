انت الان تتابع خبر التربية تصدر توجيهاً بشأن "السلوك" داخل مؤسساتها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "حفاظا على الصحة النفسية للطلبة، وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري الإدارات المدرسية في عموم العراق كافة بنشر ثقافة تحسين سلوكيات الأفراد والتصدي لجميع الممارسات العدوانية داخل المؤسسات التربوية وخاصة التنمر بمختلف أنواعه وما يرتبط به من أضرار وخيمة، نظرا لوقعه السيء في نفوس المتعرضين له ومدى تأثيره على شخصياتهم وثقتهم بأنفسهم، مشددا على إنزال أقسى العقوبات بحق المتنمرين".



وأكد الوزير "أهمية تفعيل دور المرشد التربوي لتأثيره الإيجابي على الطلبة عن طريق إعداد برامج إرشادية وتقديم النصيحة اللازمة على المستوى الأكاديمي والاجتماعي والنفسي مما يسهم في تمكين التلاميذ والطلبة من حل مشاكلهم المتنوعة بالاعتماد على التوعية المقدمة من قبل المرشد المختص".

