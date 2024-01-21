انت الان تتابع خبر العراق يبحث مع النمسا إعادة فتح سفارتها في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، أن حسين "التقى اليوم، مع وزير الخارجية النمسا للشؤون الأوروبية والدولية الكساندر شالنبيرغ، في مقر وزارة الخارجية النمساوية في فيينا، إذ جرى بحث العلاقات التأريخية التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة عدد من الملفات، والقضايا ذات الاهتمام المشترك وآخرها إعادة افتتاح السفارة النمساوية في بغداد بعد اغلاقها لثلاثة عقود فضلاً عن تعيين سفيرٍ مقيم لها في بغداد، بما يعكس رغبة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية".واستعرض الوزير "أولويات الاصلاح الاقتصادي التي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها خلال المرحلة القادمة، مبيناً اهم التحديات الأمنية التي تواجه العراق والمنطقة".

من جانبه، عبّر وزير الخارجية النمساوي للشؤون الأوروبية والدولية "التزام النمسا بتقديم الدعم للحكومة العراقية من أجل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، مؤكداً مواصلة بلاده جهودها من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين خدمةً للمصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

