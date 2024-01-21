انت الان تتابع خبر العراق والنمسا يوقعان مذكرة تفاهم في المشاورات السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية ورد لـ الخليج 365، ان " حسين وقع مع وزير خارجية جمهورية النمسا للشؤون الأوروبية والدولية الكسندر شالنبيرغ، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بين البلدين، في مقر وزارة الخارجية النمساوية في العاصمة فيينا بتاريخ 2024/01/21، بحضور سفير جمهورية العراق في فيينا بكر فتاح حسين وسفير جمهورية النمسا في بغداد اندريا ناسي".



واضاف البيان، ان " التوقيع جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الخارجية إلى جمهورية النمسا".

