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منصة يقودها الذكاء الاصطناعي تكتشف علاجاً واعداً لفقر الدم

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بغداد - ياسين صفوان - ويستهدف العلاج حالة تسمى فقر الدم الناجم عن مرض الكلى المزمن، والتي تؤثر على أكثر من 10% من سكان العالم.

واستخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتحديد المركب الذي ينظم المسار الرئيسي المشارك في إنتاج خلايا الدم الحمراء.


وأظهر هذا المركب، المسمى "مركب الرصاص 15"، نتائج إيجابية في الاختبارات، بما في ذلك السلامة والفعالية في نموذج الفئران.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يمكن أن يؤدي إلى خيار علاج أفضل لفقر الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن.

ويقول جيانيو شو، الكيميائي الطبي الذي شارك في تأليف البحث: "بالنظر إلى أن أكثر من 10٪ من سكان العالم يعانون من مرض الكلى المزمن، فإن الجزيء الجديد يمكن أن يكون مفيدًا لمزيد من المرضى في جميع أنحاء العالم".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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