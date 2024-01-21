انت الان تتابع خبر مورينيو يحسم موقفه من الانتقال للشباب السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت تقارير صحفية قد أكدت يوم السبت الماضي، توصل مورينيو لاتفاق مع إدارة الشباب لتولي مسؤولية "الليوث" بعد الرحيل عن روما في الفترة الأخيرة.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة لمورينيو جاء فيها: "لن أكون المدرب الجديد لفريق الشباب".



التقارير الواردة بشأن مورينيو والشباب، أكدت أن المدرب المعروف بـ "الاستثنائي" توصل لاتفاق مع الشباب، لكن المدير الفني البرتغالي نفى الأمر برمته.

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الإنجليزية يوم الأحد، أن مورينيو يريد الاستمرار في العمل بالدوري الإيطالي، وهو ما جعله يجتمع مؤخراً مع أوريليو دي لورينتس رئيس حامل اللقب نابولي.

وبحسب التقرير، فإن هناك اجتماع مرتقب بين مورينيو ووكيله البرتغالي خورخي مينديز مع رئيس نادي نابولي خلال الأسبوع المقبل، للتفاوض بشأن توليه المسؤولية الفنية لفريق الجنوب الإيطالي.

يذكر أنه رغم إقالة مورينيو الأسبوع الماضي من تدريب روما لسوء النتائج لكن جماهير الفريق عبرت عن سخطها من قرار الإدارة برفع صور للمدرب في شوارع المدينة أعلنت فيها شكرها له على ما قدم للنادي خلال الفترة التي قادهم فيها.

ونجح مورينيو أثناء توليه المسؤولية الفنية لروما في قيادة الفريق للعودة لمنصات التتويج بحصد لقب دوري المؤتمر الأوروبي في 2022 ثم التأهل لنهائي نسخة 2023 من الدوري الأوروبي.

