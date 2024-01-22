انت الان تتابع خبر اختناق استثنائي لسريع الشعلة.. خارطة كاملة بازدحامات شوارع بغداد الان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:
محمد القاسم من مخرج الوزيرية لغاية تقطع مستشفى الجملة العصبية
شارع بور سعيد من جسر الحبيبية على القناة لغاية مستشفى الجملة العصبية
شارع 14 تموز من بدالة الكاظمية لتقاطع خدمي مطار المثنى
شارع حيفا من مستشفى الكرخ وصولا لجامعة الكرخ للعلوم
شارع الكسرة من تقاطع شارع المغرب لنفق باب المعظم
محمد القاسم من مخرج الوزيرية لغاية تقطع مستشفى الجملة العصبية
شارع بور سعيد من جسر الحبيبية على القناة لغاية مستشفى الجملة العصبية
جسر الجمهورية والسنك ازدحام
شارع الرشيد من السنك لغاية كراج الرصافي وتقاطع جسر الشهداء
شارع 14 رمضان مزدحم باتجاه مستشفى الطفل
ساحة النسور ازدحام شديد جميع الاتجاهات
شارع المطار من سريع حي العامل لغاية مدخل الخضراء
ازدحام سريع القادسية لغاية ساحة الاحتفالات
سريع الشعلة مزدحم بشكل كبير من حي العامل لغاية جامع ام القرى