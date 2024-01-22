انت الان تتابع خبر انهاء عمليات البحث عن عنصرين من البحرية الامريكية "ابتلعهما البحر الأحمر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان انه يؤسفنا أن نعلن أنه بعد بحث شامل دام لمدة عشرة أيام، لم يتم خلالها تحديد مكان عنصري البحرية الأمريكية المفقودين وتم تغيير وضع حالتهما إلى متوفين.

وأضافت: "انتهت عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات الخاصة البحرية الذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء الصعود على متن مركب شراعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متطورة في 11 يناير/ كانون الثاني، ونحن نقوم الآن بعمليات الاسترداد".



وأشارت الى انه "خلال عملية البحث الموسعة هذه، قامت اصناف القوات المحمولة جواً والبحرية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا بالبحث بشكل مستمر في أكثر من 21000 ميل مربع لتحديد موقع زملائنا المفقودين، تم تقديم المساعدة في البحث أيضًا من قبل مركز الأسطول للأرصاد الجوية وعلوم المحيطات، وقيادة المنطقة الأطلسية لخفر السواحل الأمريكي، وجامعة سان دييغو - معهد النصوص لعلوم المحيطات، ومكتب البحوث البحرية - دعم علوم المحيطات، واحترامًا لعائلاتهم، لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الحالي".

وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية:"إننا حزينون على فقدان اثنين من محاربي القوات البحرية الخاصة، وسنكّرم إلى الأبد تضحياتهم والمثال الذي صاغوه، صلواتنا مع عائلاتهم وأصدقائهم والبحرية الأمريكية ومجمل العمليات الخاصة خلال هذا الوقت".

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الامريكية فقدان 2 من عناصر البحرية الامريكية اثناء صعودهما على سفينة إيرانية تحمل أسلحة في خليج عدن، حيث أفاد المسؤولون بأن الجنديين المفقودين كانا يستعدان للصعود على متن السفينة في خليج عدن وسط أمواج البحر الهائجة عندما انزلق أحدهما من على السلم، أما البحار الثاني، عندما رأى رفيقه يسقط في الماء قفز للمساعدة.

