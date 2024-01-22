انت الان تتابع خبر العراق وتركيا يبحثان التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تناول اللقاء، بحث آخر المستجدات الأمنية في المنطقة، لاسيما استمرار الحرب في غزة وتداعياتها الخطيرة، فضلا عن بحث استمرار التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة".وأكد الأعرجي، بحسب البيان "على أهمية تنامي وتطوير العلاقة بين بغداد وأنقرة وفق مبدأ الاحترام المتبادل للسيادة، مشيرا إلى أن جميع المشاكل يمكن حلها من خلال الحوار والدبلوماسية، طالما كانت النوايا صادقة، مشددا على ضرورة خلق منظومة أمنية بين دول المنطقة، لتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، لتحقيق المزيد من الاستقرار وتجنب الأزمات".

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، أوضح الأعرجي، أن "توسيع دائرة الحرب قد يجر المنطقة والعالم بأسره إلى صراع يقوّض أمن واستقرار الدول".

وأضاف الأعرجي، أن "العراق لايسمح باتخاذ أراضيه منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأن رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، يؤكد مراراً على أهمية علاقات حُسن الجوار واحترام السيادة بين العراق وجيرانه، وعدم السماح بتعكير صفو العلاقات ".

من جانبه أكد كولن، أن "بلاده تنظر إلى وحدة أراضي العراق وسيادته مثلما تنظر إلى وحدة وسيادة تركيا، مشيرا إلى أن أمن العراق وتركيا هو واحد".

كما أعرب كولن، عن "دعم تركيا للعراق في مجالات مكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر، إلى جانب التعاون في ملف المياه من خلال اللجنة المشتركة بين البلدين، مبينا أن وجود مسلحي حزب العمال يضر بأمن واستقرار البلدين".