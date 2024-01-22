انت الان تتابع خبر تفاصيل ضبط خمسة مليارات داخل سيارة مقاول في بغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد ساعات من اعتقال "مقاول" ينفذ مشروع مجسر في بغداد بحوزته سلفة، توعدت لجنة النزاهة النيابية بكشف تفاصيل الحادثة قريب.

وكان مصدر أمني، أفاد، أمس الأحد، باعتقال "مقاول" ينفذ مشروع مجسر في بغداد بحوزته سلفة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية اعتقلت مقاول ينفذ مشروع مجسر في بغداد"، مؤكداً "هروب مقاول آخر وتم ضبط سيارة تخصه"، مضيفاً أن "المقاول تم صرف سلفة له بمبلغ ٩ مليارات دينار وحمل معه مبلغ ٥ مليارات وضعت بسيارتين.

وتم ضبط تسعة مليارات دينار، خمسة مليارات منها داخل عجلة وهروب العجلة الثانية التي تحمل اربعة مليارات دينار الى جهة مجهولة تعود بحسب مصادر الى مقاول ينفذ مشروع مجسر في العاصمة بغداد فيما تعهد المقاول وفقا للمصادر بعرض الوثائق التي تثبت صحة الاموال الى القضاء الاثنين الا انها لم تر النور حتى اللحظة.

وتمكنت القوات الامنية في سيطرة بابليون داخل المنطقة الخضراء من ملاحقة عجلتين تحملان مبالغ مالية حيث تم اعتقال صاحب احدى العجلتين فيما هرب الاخر الى جهة مجهولة.

الى ذلك، توعدت لجنة النزاهة النيابية بكشف تفاصيل الحادثة قريباً بعد التقصي والبحث عن اسباب وجود هكذا مبلغ داخل العجلتين وفي المنطقة الخضراء.

واشارت الى ان كل التوضيحات غير مبررة فمنهم من يقول إنها سلفة لمقاول فيما يقول اخرون أن هناك سوء فهم وتم حلُّ الموضوع، متعهدة في الوقت نفسه باطلاع الرأي العام عليه.

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