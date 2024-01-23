انت الان تتابع خبر فائق زيدان: الاستقلال الحقيقي للقضاء تحقق على أرض الواقع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال زيدان في كلمة له بمناسبة يوم القضاء العراقي، إن "استقلال القضاء هو المنجز الأهم الذي حلمنا به لأن هاجس القضاة تطبيق القانون بعيدا عن أي تأثير"، مبينا ان "الاستقلال الحقيقي للقضاء تحقق على أرض الواقع".وأضاف زيدان، أن "مسيرة الاستقلال الحقيقي للقضاء بدأت بعد 2003 واكتملت في الثالث والعشرين من كانون الثاني عام 2017 بصدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45".

وتابع زيدان، أن "ادراكنا لأهمية دورنا في إقامة العدل جعلنا ننجح في تجاوز التحديات"، مبينا ان "البعض يقيّم قرارات القضاء وفق منظار المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الفئوية".

