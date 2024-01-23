انت الان تتابع خبر الشناوي يلحق بصلاح ويغيب عن منتخب الفراعنة بالكأس الافريقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد المصري في بيان رسمي أنه "تم التنسيق بين الجهاز الطبي بالمنتخب المصري مع نظيره بالنادي الأهلي على كافة الإجراءات بشأن الخطة العلاجية للاعب".

وتعرض الشناوي للإصابة في الكتف خلال مباراة الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار.



ويعاني منتخب مصر غياب نجمه محمد صلاح للإصابة في العضلة الخلفية والذي سافر للعلاج في إنجلترا.

وحجز منتخب مصر، تذكره تأهله إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار بعد تعادله الصعب والمثير أمام الرأس الأخضر (2-2) سهرة الإثنين 22 كانون الثاني، لحساب الجولة الختامية من دور المجموعات.