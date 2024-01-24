انت الان تتابع خبر مساء اليوم.. بغداد تنتظر وصول وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير الشُؤُون الخارجيَّة والإتحاد الأوروبيّ والتعاون الأسبانيّ خوسيه مانويل، يصل إلى بغداد مساء اليوم الأربعاء المُوافق 2024/01/24، في زيارة رسميَّة".



وبينت انه "سيبدأ برنامج زيارته صباح الغد، إذ سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ثم يلتقي رئيس الجمهوريَّة عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ"، مشيرة الى ان "الزيارة ستركز على العلاقات الثنائيَّة في إطار تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين الصديقين".