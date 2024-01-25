انت الان تتابع خبر استهلاك كبير للمخزونات الامريكية يرفع أسعار النفط.. وبرنت يتجاوز الـ80 دولارا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصعد خام برنت تسليم مارس آذار 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.24 دولار للبرميل كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.31 دولار للبرميل.

وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية "الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط".



وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضا الشراء.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل.

كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.

وأعلن المركزي الصيني أمس الأربعاء خفضا كبيرا لمتطلبات الاحتياطي لدى البنوك، في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد المتعثر وأسواق الأسهم المتراجعة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال التركيز منصبا على التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وقالت ميرسك إن انفجارات قريبة أجبرت سفينتين تشغلهما وحدة تابعة لها في الولايات المتحدة وتحملان إمدادات عسكرية أمريكية على العودة أدراجهما عندما كانتا تعبران مضيق باب المندب باتجاه الشمال ترافقهما قطع من البحرية الأمريكية.