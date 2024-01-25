انت الان تتابع خبر بأغنية عراقية حماسية.. "قادش" يتغنى بكاساس والعراق بعد الفوز على فيتنام (فيديو) والان مع التفاصيل
2024-01-25 | 09:08
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بارك نادي قادش الاسباني لكرة القدم، للمدرب العراقي خيسوس كاساس والمنتخب الوطني العراقي، بعد الفوز على فيتنام على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في البطولة.
ونشر النادي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لكاساس (كان يعمل كمدير إداري لنادي قادش الاسباني) مع نتائج المنتخب الوطني العراقي ومعها أغنية عراقية حماسية بعد التأهل بالعلامة الكاملة للدور الـ16 من بطولة كأس آسيا.
وسجل ثلاثية منتخب العراق كل من ريبين سولاقا في الدقيقة (47) وأيمن حسين هدفين في الدقيقتين (73) و(90+12). في المقابل سجل ثنائية فيتنام كل من بوي هوانغ فيت في الدقيقة (42) ونغوين كوانغ هاي في الدقيقة (90+1).
وينتظر المنتخب العراقي، ثالث المجموعة السادسة في كأس آسيا، لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا والذي قد يكون أحد المنتخبين: عمان أو تايلاند.