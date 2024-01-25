بأغنية عراقية حماسية.. "قادش" يتغنى بكاساس والعراق بعد الفوز على فيتنام (فيديو)

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لكاساس (كان يعمل كمدير إداري ل‍نادي قادش الاسباني) مع نتائج المنتخب الوطني العراقي ومعها أغنية عراقية حماسية بعد التأهل بالعلامة الكاملة للدور الـ16 من بطولة كأس آسيا.

ونجح المنتخب العراقي في حصد العلامة الكاملة بدور المجموعات في كأس آسيا قطر 2024، بعد فوزه على فيتنام بنتيجة 3-2، أمس الأربعاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في البطولة.

وسجل ثلاثية منتخب العراق كل من ريبين سولاقا في الدقيقة (47) وأيمن حسين هدفين في الدقيقتين (73) و(90+12). في المقابل سجل ثنائية فيتنام كل من بوي هوانغ فيت في الدقيقة (42) ونغوين كوانغ هاي في الدقيقة (90+1).

وينتظر المنتخب العراقي، ثالث المجموعة السادسة في كأس آسيا، لمواجهته في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا والذي قد يكون أحد المنتخبين: عمان أو تايلاند.