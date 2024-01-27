قبل موقعة فياريال.. نجم جديد ينضم لقائمة مصابي برشلونة

وانضم لاعب الوسط الإسباني سيرجي روبرتو، الذي يعاني من متاعب في وتر العرقوب بقدمه اليسرى، لقائمة المصابين بالفريق الكتالوني قبل موقعة فياريال.

وتضم قائمة المصابين أيضا كلا من المدافع أليخاندرو بالدي، الذي سيخضع لعملية جراحية بالأيام المقبلة بسبب قطع في وتر الركبة في ساقه اليمنى.



وأصيب بالدي في مباراة الكأس في سان ماميس، ليعلن النادي الكتالوني اليوم، حاجته لتدخل جراحي، مما تسبب في انتهاء موسمه.

كما يتواجد بقائمة المصابين الحارس مارك أندري تير شتيغن وثنائي الدفاع ماركوس ألونسو وإنييغو مارتينيز، ولاعب الوسط بابلو بايز غابيرا "غابي"، والجناح رافائيل دياس "رافينيا".

وتمثلت المستجدات في قائمة الفريق الكتالوني لمواجهة فياريال، في ضم لاعب الوسط الرديف مارك كاسادو ودييغو كوتشين الذي يعود إلى القائمة كحارس ثالث على حساب حارس فريق الناشئين آرون ألونسو.

وتتألف قائمة اللاعبين الذين استدعاهم المدرب تشافي هرنانديز لمباراة هذا المساء 21 لاعبا.

