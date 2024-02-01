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استعدادات لعقد مؤتمر حوار بغداد الدولي السادس في الشهر الحالي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت اللجنة التحضيرية في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إن "المؤتمر الذي يعقد في 24 شباط، يسعى الى بيان أهمية دور التواصل والتركيز على التعاون الإقليمي ودراسة أهمية العراق الاستراتيجية للقوى الإقليمية والعالمية، بالإضافة الى تعزيز العلاقات وبحث جهود العراق في التكامل الإقليمي".

وتابعت اللجنة، أن "المؤتمر ستحضره أكثر من خمسين شخصية رسمية وشبه رسمية من غرب آسيا وشرقها وشمال أفريقيا ودول الخليج".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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