انت الان تتابع خبر البنتاغون: "فيلق القدس" يشكل تهددا مباشرا لأمن الأمريكيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كوريلا: “لا يزال فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات المرتبطة به يشكلون تهديدا مباشرا لاستقرار العراق والمنطقة وأمن الأمريكيين”.

وأضاف: “سنواصل اتخاذ الخطوات المناسبة وسنفعل كل ما هو ضروري لحماية مواطنينا وتقديم أولئك الذين يهددون سلامتهم إلى العدالة”.



هذا، وأكد البيت الأبيض ليل يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع إيران، وذلك بعد أن ضربت القوّات الأميركية عشرات الأهداف في العراق وسوريا، قالت إنها مرتبطة بطهران.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافة قائلا: “نحن لا نسعى إلى حرب مع إيران”.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) شن غارات جوية على العراق وسوريا ضد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران.

وأفاد مراسل RT بأن قصفا طال أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غربي العراق.

وأكد التلفزيون السوري مقتل عدد من الأشخاص وسقوط جرحى جراء الهجمات الأمريكية.

وكانت السلطات الأمريكية قالت في وقت سابق إن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وبحسب البنتاغون، فقد أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم وأكدت أنها سترد، فيما نفت طهران مسؤوليتها وقالت إن “المقاومة الإسلامية” تتخذ قراراتها دون الرجوع إلى طهران.