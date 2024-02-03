هبط بمروحية على الملعب وامتطى حصانًا ملكيًا.. استقبال اسطوري لفيدال العائد لناديه الأم (صور)

وانضم أرتورو فيدال إلى صفوف فريق كولو كولو التشيلي الذي بدأ معه مسيرته الكروية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد غياب دام اكثر من 14 عاما، ودخل فيدال إلى ملعب فريق كولو كولو، على متن طائرة هليكوبتر من أجل تقديمه للجماهير بشكل رسمي، التي ملأت مدرجات الملعب.كما شهد الملعب حضور 35 ألف مشجع، من أجل استقبال نجم الفريق العائد مرة أخرى لصفوفه بعد غياب لأكثر من 14 عامًا، فيما دخل فيدال الملعب من أجل تحية الجماهير، وهو يمتطي حصانًا ويرتدي زيًا ملكيًا أيضًا، بالإضافة إلى حمله لسيف كأنه ملك أمام شعبه.

الجدير بالذكر أن مشوار فيدال الكروي قد بدأ رفقة نادي كولو كولو التشيلي في عام 2005، قبل أن يرحل بعدها في 2007، لينضم إلى نادي باير ليفركوزن الألماني.

وكان نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي هو آخر محطات فيدال قبل أن يعود مرة أخرى إلى صفوف ناديه الأول كولو قبل أن يختم مسيرته الكروية التي شارفت على الانتهاء.

ويملك فيدال صاحب الـ 36 عامًا مسيرة رياضية كبيرة حيث لعب ضمن 3 دوريات من الدوريات الخمس الكبرى، الألماني والإسباني والإيطالي أيضًا.

حيث ارتدى النجم التشيلي قميص نادي برشلونة الإسباني، إلى جانب خوضه تجربتين في الدوري الألماني الأولى بقميص باير ليفركوزن أما الثانية كانت رفقة بايرن ميونخ، بالإضافة إلى تجربتين في الدوري الإيطالي لصالح ناديي يوفنتوس وإنتر ميلان.