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انت الان تتابع خبر العراق ضمن أكثر الدول العالمية شراءً للذهب في 2023.. إليك المرتبة والكمية والان مع التفاصيل
وبحسب تلك البيانات، انخفض صافي مشتريات البنوك المركزية عالميًا من الذهب خلال العام الماضي إلى 1037.4 طنًا، مقابل 1081.9 طنًا عام 2022، إلّا أنه ما يزال ثاني أعلى مستوى منذ أكثر من 55 عامًا.
*-ليبيا ضمن الـ5 الكبار
تصدَّر بنك الشعب الصيني قائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، بحجم بلغ 224.88 طنًا، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي.
وتعدّ مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب خلال العام الماضي الأعلى للبلاد منذ عام 1977، ليصل إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 2235 طنًا.
وفي المركز الثاني بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، جاء المصرف المركزي البولندي، بحجم شراء بلغ 130.03 طنًا، وهو أعلى معدل سنوي على الإطلاق للبلاد، ليرتفع إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية لدى الدولة الأوروبية بنسبة 57% إلى 359 طنًا.
وجاء البنك المركزي بسنغافورة في الترتيب الثالث بكمية شراء 76.51 طنًا، ليكون هو المشتري الوحيد من الأسواق المتقدمة، ليرتفع إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 230 طنًا.
واحتلّت ليبيا الترتيب الرابع بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، مع شراء المصرف المركزي لنحو 30.01 طنًا، وهي عملية الشراء الأولى منذ 1998-1999، ما رفع إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 147 طنًا.
وخامسًا، جاء البنك الوطني التشيكي بكمية شراء بلغت 18.71 طنًا، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1993؛ ليصل إجمالي الاحتياطي لديه إلى 31 طنًا.
*العراق وقطر ضمن القائمة
في الترتيب السادس بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، جاء المصرف المركزي في الهند، بحجم بلغ 16.22 طنًا.
وجاء البنك المركزي في العراق بالمركز السابع، والمركزي القطري بالترتيب الثامن، بكمية شراء من الذهب وصلت العام الماضي إلى 12.25 طنًا و7.44 طنًا على التوالي.
وفي المركز التاسع جاء البنك المركزي في دولة الفلبين بكمية شراء من الذهب بلغت 7.1 طنًا، وعاشرًا جاءت قرغيزستان بحجم 6.95 طنًا.
وجاء المركزي الأوروبي في الترتيب الحادي عشر بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، بكمية وصلت إلى 1.74 طنًا، يليه المصرف المركزي في صربيا، بحجم شراء وصل إلى 1.04 طنًا.
*الطلب على الذهب في 2023
منذ عام 2010، تعدّ البنوك المركزية العالمية مشتريًا صافيًا ثابتًا بصورة سنوية، إذ أضافت لاحتياطياتها من الذهب 7.8 ألف طن خلال هذه المدة، مع شراء أكثر من ربع هذه الكمية خلال العامين الماضيين فقط.
وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، تراجع الطلب العالمي على الذهب -باستثناء سوق التداول خارج البورصة- إلى 4448 طنًا في عام 2023، مقابل 4699 طنًا في العام السابق له.
وفي مقابل ذلك، استقر الطلب الاستهلاكي على الذهب -الطلب على الجواهر- عند 2093 طنًا خلال 2023، بزيادة طفيفة عن عام 2022، البالغ فيه نحو 2089 طنًا.