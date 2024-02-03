انت الان تتابع خبر العراق ضمن أكثر الدول العالمية شراءً للذهب في 2023.. إليك المرتبة والكمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتُظهر بيانات حديثة جمعتها وحدة أبحاث الطاقة أن المصارف المركزية في كل من ليبيا والعراق وقطر جاءت ضمن قائمة الـ10 الكبار في شراء للذهب خلال 2023.

وبحسب تلك البيانات، انخفض صافي مشتريات البنوك المركزية عالميًا من الذهب خلال العام الماضي إلى 1037.4 طنًا، مقابل 1081.9 طنًا عام 2022، إلّا أنه ما يزال ثاني أعلى مستوى منذ أكثر من 55 عامًا.



تصدَّر بنك الشعب الصيني قائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، بحجم بلغ 224.88 طنًا، وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس الذهب العالمي.

وتعدّ مشتريات البنك المركزي الصيني من الذهب خلال العام الماضي الأعلى للبلاد منذ عام 1977، ليصل إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 2235 طنًا.

وفي المركز الثاني بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، جاء المصرف المركزي البولندي، بحجم شراء بلغ 130.03 طنًا، وهو أعلى معدل سنوي على الإطلاق للبلاد، ليرتفع إجمالي احتياطيات الذهب الرسمية لدى الدولة الأوروبية بنسبة 57% إلى 359 طنًا.

وجاء البنك المركزي بسنغافورة في الترتيب الثالث بكمية شراء 76.51 طنًا، ليكون هو المشتري الوحيد من الأسواق المتقدمة، ليرتفع إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 230 طنًا.

واحتلّت ليبيا الترتيب الرابع بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، مع شراء المصرف المركزي لنحو 30.01 طنًا، وهي عملية الشراء الأولى منذ 1998-1999، ما رفع إجمالي احتياطياته من المعدن الأصفر إلى 147 طنًا.

وخامسًا، جاء البنك الوطني التشيكي بكمية شراء بلغت 18.71 طنًا، وهو أعلى معدل سنوي منذ عام 1993؛ ليصل إجمالي الاحتياطي لديه إلى 31 طنًا.

*العراق وقطر ضمن القائمة

في الترتيب السادس بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، جاء المصرف المركزي في الهند، بحجم بلغ 16.22 طنًا.

وجاء البنك المركزي في العراق بالمركز السابع، والمركزي القطري بالترتيب الثامن، بكمية شراء من الذهب وصلت العام الماضي إلى 12.25 طنًا و7.44 طنًا على التوالي.



وفي المركز التاسع جاء البنك المركزي في دولة الفلبين بكمية شراء من الذهب بلغت 7.1 طنًا، وعاشرًا جاءت قرغيزستان بحجم 6.95 طنًا.

وجاء المركزي الأوروبي في الترتيب الحادي عشر بقائمة أكثر البنوك المركزية شراءً للذهب في 2023، بكمية وصلت إلى 1.74 طنًا، يليه المصرف المركزي في صربيا، بحجم شراء وصل إلى 1.04 طنًا.