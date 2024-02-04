انت الان تتابع خبر اليمن.. 48 ضربة أمريكية-بريطانية استهدفت عدة محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، ان "العدوان الأميركي البريطاني" شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية.

وأوضح المتحدث باسم جماعة أنصار الله أن الغارات توزعت كالتالي: 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، 9 غارات على محافظة الحديدة، 11 غارة على محافظة تعز، 7 غارات على محافظة البيضاء، 7 غارات على محافظة حجة، غارة على محافظة صعدة."



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، أمس السبت، إنها دمرت صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن كان مجهزا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر.

وأضافت القيادة المركزية في بيان "رصدت القوات الأميركية صاروخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وخلصت إلى أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

ونفذت القوات الامريكية والبريطانية مساء أمس السبت، ضربات على 36 هدفا في اليمن في اليوم الثاني من العمليات الأميركية ضد العراق وسوريا واليمن، على خلفية الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود امريكان في الأردن.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن الضربات استهدفت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة ومنظومات ومنصات إطلاق صواريخ وغيرها من القدرات التي يستخدمها الحوثيون لمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر. وأضافت أن الضربات استهدفت 13 موقعا في أنحاء البلاد.