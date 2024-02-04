انت الان تتابع خبر اطلاق استمارة تعيين العلوميين لمدة 15 يوما والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعا المجلس في بيان ورد للسومرية نيوز، "المشمولين بالقانون انف الذكر والمستوفين الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل الراغبين بإشغال الوظائف المنوه عنها في الجدول ادناه تقديم طلبات التعيين عبر الرابط الإلكتروني ،بدءا من يوم الاحد الموافق 4/2/2024 ولمدة 15 يوماً (خمسة عشر يوماً) تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 18 شباط 2024، على أن يُرفق طالب الوظيفة جميع الوثائق والمتطلبات المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للمجلس."رابط التقديم:

https://submit2024.iraqi-fpsc.gov.iq/