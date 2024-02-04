انت الان تتابع خبر السوداني يوجه بتوفير كل مستلزمات العلاج لجرحى القصف الأمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ"الخليج 365"، أن "السوداني تابع الخدمة الطبية والإجراءات العلاجية المقدّمة للمصابين، ووجه بإيلاء العناية التامة وتوفير كل مستلزمات العلاج، متمنياً لهم سرعة التشافي".

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، امس السبت 3 شباط/ فبراير 2024، حصيلة جديدة للقصف الأمريكي على المقار الأمنية في قضاء القائم تمثلت باستشهاد 16 وإصابة 36 منتسبا، فيما بينت انه لا يزال البحث جاريا عن جثامين عدد من المفقودين.