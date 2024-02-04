انت الان تتابع خبر "الأونروا" تحذر من نقص المياه النظيفة في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة الأممية، في تدوينة نشرتها عبر منصة "إكس"، إن "الماء هو الحياة، فيما تعيش غزة بلا ماء"، لافتة إلى أن "الأزمة الإنسانية، التي تفاقمت بسبب محدودية عمليات تسليم المساعدات وتدمير البنية التحتية، تعرّض آلاف الأشخاص الضعفاء لخطر الإصابة بالأمراض".وقررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي، حتى 30 كانون الثاني، تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم "حماس"، في 7 تشرين الأول 2023، على مستوطنات في محيط قطاع غزة.

وأسفرت الحرب على غزة، حتى الأحد، عن مقتل "27 ألفا و365، وإصابة 66 ألفا و630، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية، فيما تسببت "بدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

