انت الان تتابع خبر استمرار التوترات في المنطقة يدفع أسعار النفط للارتفاع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 1043 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.72 بالمئة إلى 79.78 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 74.33 دولار للبرميل.ويقترب برنت من مستوى 80 دولارا للبرميل مرة أخرى بعد أن أنهى الجلسات الثلاث السابقة على ارتفاع.

وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم، لوكالة رويترز: "الارتفاع في الفترة الأخيرة راجع إلى الرد الإسرائيلي على العرض الذي قدمته حماس في ردها على خطة السلام الأصلية، وهو ما يشي باستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر بلا هوادة".

لكن سوق النفط تلقت دعما من انخفاض أكبر من المتوقع لمخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة.

فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير انخفضت 3.2 مليون برميل إلى 127.6 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض مليون برميل. وانخفضت مخزونات البنزين 3.15 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لزيادة 140 ألف برميل.

