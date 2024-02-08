انت الان تتابع خبر "ميتا" تغلق حسابات خامنئي على "فيس بوك وإنستغرام وثريدز" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصبح من المتعذر على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التي تديرها "ميتا" الوصول لمختلف حسابات خامنئي، اذ ذكرت الشركة أن هذه الحسابات تخالف سياساتها بشان الخصوصية والتحريض والعنف.

ونشرت شركة "ميتا" للتواصل الاجتماعي تقريراً أعلنت فيه عن إزالة شبكة من الحسابات الاخرى تابعة للنظام الإيراني على منصاتها أبرزها حساب الفيس بوك، عازية قرارها الى دعم الحوثيين في اليمن وحركة حماس الفلسطينية.



وجرى إغلاق بعض الحسابات المنسوبة لعلي خامنئي على إنستغرام وتويتر في أوقات سابقة. ومع ذلك، في العامين الماضيين، كانت الحسابات المنسوبة لزعيم الجمهورية الإسلامية نشطة ولديها عدة ملايين من المتابعين.

ورغم أن العديد من المسؤولين في ايران ينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتويتر، فقد قيدت الحكومة الوصول إلى هذه الشبكات الاجتماعية وتمت فلترة إنستغرام وفيسبوك في إيران لعدة سنوات.

