انت الان تتابع خبر نصيف تتحدث عن احتمالية تسريب معلومات الى جهات خارجية: ينطبق على بعض شركات الدفع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت نصيف في تدوينة تابعته الخليج 365، انه "سبق وأن حذرنا مراراً وتكراراً منذ عدة سنوات من خطورة سيطرة شركات أهلية على الاتصالات والإنترنت واحتمالات قيام البعض منها بتسريب معلومات إلى جهات خارجية، والشيء نفسه ينطبق على بعض شركات بطاقات الراتب التي تمتلك قاعدة بيانات تفصيلية عن صاحب البطاقة".



وأشارت الى ان "المطلوب الآن من رئيس الوزراء على الأقل القيام بحملة أمنية شاملة بإلغاء التعاقدات الفاسدة مع الشركات المشتبه بقيامها بالتخابر مع جهات أجنبية"، مبينة "من حقنا كدولة أن نصنع منظومة أمنية حصينة غير قابلة للاختراق".