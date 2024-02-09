انت الان تتابع خبر الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول رفح: مقدمة لتهجير شعبنا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان بحسب وكالة الأنباء الفلسطينينة، أن "هذه الخطط التي صرح بها نتيناهو "تشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".وأضافت" "أنها تحمّل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية".

وأكدت الرئاسة أن "الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه".

كما دعت الرئاسة الفلسطينية، "مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن إقدام إسرائيل على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء".

وأضافت: "لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي". وفق ما ذكرت الوكالة.

